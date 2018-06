ന്യൂഡല്‍ഹി: ലഫ്.ഗവര്‍ണറുടെ ഓഫീസിന് മുന്നില്‍ ഡല്‍ഹി മുഖ്യമന്ത്രിയും സംഘവും നടത്തുന്ന കുത്തിയിരിപ്പ് സമരത്തിനിടെ ആരോഗ്യനില മോശമായതിനെ തുടര്‍ന്ന്‌ ഉപമുഖ്യമന്ത്രി മനീഷ് സിസോദിയയെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. സമരം എട്ടാം ദിവസത്തിലേക്ക് കടന്നതിന് പിന്നാലെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരോഗ്യനില മോശമായത്.

സമരത്തില്‍ പങ്കെടുത്ത ആരോഗ്യ മന്ത്രി സത്യേന്ദര്‍ ജെയിനിന്റെ രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് കുറഞ്ഞതിനെ തുടര്‍ന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയിരുന്നു. അതിന് പിന്നാലെയാണ് ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയെയും ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ശീതസമരം അവസാനിപ്പിക്കാന്‍ നിര്‍ദേശം നല്‍കണമെന്നും വീട്ടുപടിക്കല്‍ റേഷന്‍ എത്തിക്കുന്ന പദ്ധതിക്ക് അംഗീകാരം നല്‍കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് കേജ്‌രിവാളിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ ലഫ്.ഗവര്‍ണര്‍ ബായ്ജാലിന്റെ ഓഫീസിന് മുന്നില്‍ നടത്തി വരുന്ന നിരാഹാര സത്യാഗ്രഹം സത്യാഗ്രഹം തുടരുന്നത്‌.

ഇതിനിടെ അരവിന്ദ് കേജ്‌രിവാളിന്റെ സമരത്തെ ഡല്‍ഹി ഹൈക്കോടതി രൂക്ഷമായി വിമര്‍ശിച്ചു. ഇത്തരമൊരു കുത്തിയിരിപ്പ് സമരം നടത്താന്‍ ആരാണ് അനുവാദം തന്നതെന്ന് ഹൈക്കോടതി ചോദിച്ചിരുന്നു. കെജ്രിവാളിന്റെ സമരത്തിനെതിരായി ബിജെപി നേതാവ് വിജേന്ദര്‍ ഗുപ്ത സമര്‍പ്പിച്ച ഹര്‍ജി പരിഗണിക്കവെയാണ് കോടതിയുടെ വിമര്‍ശനമുണ്ടായത്‌

ലഫ്. ഗവര്‍ണറുടെ ഓഫീസില്‍ നടത്തുന്ന ധര്‍ണയെ സമരമെന്ന് വിളിക്കാനാകില്ല. ആരുടെയെങ്കിലും ഓഫീസിലോ വീട്ടിലോ കയറിച്ചെന്ന് സമരംചെയ്യാന്‍ അധികാരമില്ലെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു. വ്യക്തിപരമായ തീരുമാനത്തിന്റെ പുറത്താണ് സമരം എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയപ്പോള്‍, ആരാണ് അതിന് അധികാരം നല്‍കിയതെന്നും കോടതി ചോദിച്ചു.



പ്രശ്നപരിഹാരത്തിന് പ്രധാനമന്ത്രി ഇടപെടണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വസതിയിലേക്ക് ആം ആദ്മി പ്രവര്‍ത്തകര്‍ പ്രകടനം നടത്തിയിരുന്നു. ഇതില്‍, പാര്‍ട്ടി പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്ക് പുറമെ ആയിരക്കണക്കിനാളുകളാണ് പങ്കെടുത്തത്.

