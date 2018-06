ന്യൂഡല്‍ഹി: പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ലോക് കല്യാണ്‍മാര്‍ഗിലെ ഔദ്യോഗിക വസതിയിലേക്ക് ആം ആദ്മി പാര്‍ട്ടിയുടെ പ്രതിഷേധ മാര്‍ച്ച് . മണ്ഡി ഹൗസില്‍നിന്നാണ് മാര്‍ച്ച് ആരംഭിച്ചത്.

ആയിരക്കണക്കിന് പ്രവര്‍ത്തകരാണ് മാര്‍ച്ചില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നത്. ഐക്യദാര്‍ഢ്യം പ്രകടിപ്പിച്ച് സി പി എമ്മും ആപ്പിനൊപ്പം ചേര്‍ന്നിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം മാര്‍ച്ചിന് അനുമതി വാങ്ങിയിട്ടില്ലെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു.

. @cpimspeak 's cadre joins the AAP protest at Mandi House to move forward towards PM House. #अब_रण_होगा pic.twitter.com/g50TiL1Fw7

സര്‍ക്കാരിനോടുള്ള ഐ എ എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നിസ്സഹകരണ സമരം അവസാനിപ്പക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ലെഫ്. ഗവര്‍ണര്‍ അനില്‍ ബൈജാലിന്റെ ഔദ്യോഗികവസതിയില്‍ കുത്തിയിരിപ്പ് സമരം നടത്തുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്‌രിവാളിന് പിന്തുണ അറിയിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആപ്പ് മാര്‍ച്ച് സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.

Visuals from Mandi House: Members & supporters of Aam Aadmi Party are staging a protest march to the Prime Minister's residence in support of #Delhi CM Arvind Kejriwal's demand that Delhi Lieutenant-Governor Anil Baijal put an end to the strike by state government officers. pic.twitter.com/wcs7vjNZVp