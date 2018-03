ന്യൂഡല്‍ഹി: ഓരോ വെടിയുണ്ടയ്ക്കും ഓരോ ബോംബ് എന്നതുമാത്രമാണ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് തീവ്രവാദികളെ കയറ്റിവിടുന്ന പാക് ഭീകരതയ്ക്കുള്ള ഒരേയൊരു പരിഹാരമെന്ന് ബിജെപി അധ്യക്ഷന്‍ അമിത് ഷാ. വെടിയുണ്ടകള്‍ക്കും ബോംബുകള്‍ക്കും നേരെ സമാധാനശ്രമങ്ങള്‍ കൊണ്ട് കാര്യമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

സര്‍ജിക്കല്‍ സ്‌ട്രൈക്കുകള്‍ നടത്തിയിട്ടും നിയന്ത്രണരേഖയില്‍ സാഹചര്യങ്ങള്‍ക്ക് മാറ്റമില്ല. പാകിസ്താന്‍ ഇപ്പോഴും ഇന്ത്യയിലേക്ക് തീവ്രവാദികളെ കടത്തിവിടുകയാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ആയുധത്തെ ആയുധം കൊണ്ടു തന്നെ നേരിടണമെന്ന് പറയുന്നതെന്നും അമിത് ഷാ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

ആജ് തക് ചാനലിന് നല്കിയ അഭിമുഖത്തിലായിരുന്നു അമിത് ഷായുടെ പ്രസ്താവന. ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലെ ബിജെപിയുടെ തോല്‍വി പ്രാദേശികവികാരം മാത്രമാണെന്നും കര്‍ണാടക തിരഞ്ഞെടുപ്പിലും 2019ല്‍ നടക്കാനിരിക്കുന്ന പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പിലും ബിജെപി വന്‍ ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ വിജയിക്കുമെന്നും അമിത് ഷാ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

നരേന്ദ്രമോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ബിജെപി തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടുന്നത്. നാല് വര്‍ഷത്തെ മോദിസര്‍ക്കാരിന്റെ നേട്ടങ്ങള്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ഗുണം ചെയ്യും. മോദിയിപ്പോള്‍ ലോകത്തേറ്റവും സ്വീകാര്യതയുള്ള നേതാക്കളിലൊരാളാണെന്നും അമിത് ഷാ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

