ന്യൂഡല്‍ഹി: ഡൽഹി ലഫ്.ഗവർണറുടെ അധികാരങ്ങൾ നിർവചിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സുപ്രീം കോടതി വിധി ഡല്‍ഹിയിലെ ജനങ്ങളുടേയും ജനാധിപത്യത്തിന്റെയും വിജയമെന്ന് ഡല്‍ഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്‌രിവാള്‍. ട്വിറ്ററിലൂടെയായിരുന്നു കെജ്‌രിവാളിന്റെ പ്രതികരണം.

ഡല്‍ഹി സര്‍ക്കാരും ലെഫ്.ഗവര്‍ണറും തമ്മിലുള്ള അധികാര തര്‍ക്കക്കേസിന്റെ വിധിയോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു കെജ്‌രിവാള്‍. ലഫ്.ഗവർണറുടെ തടസ്സംമൂലം മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന പദ്ധതികളെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കാൻ ഉടൻ മന്ത്രിസഭായോഗം വിളിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

A big victory for the people of Delhi...a big victory for democracy...