പട്‌ന: ആശുപത്രിയിലെ രജിസ്‌ട്രേഷന്‍ ഫോം പൂരിപ്പിച്ചു കിട്ടാന്‍ അച്ഛന്‍ വരിയില്‍ നില്‍ക്കുന്നതിനിടെ ഒമ്പതുവയസ്സുകാരിയായ മകള്‍ ചികിത്സ ലഭിക്കാതെ മരിച്ചു. ബിഹാറിലെ ലക്ഷിസരായി ജില്ലയിലെ കജ് രാ ഗ്രാമവാസിയായ രാംബാലകിനാണ് മകളെ നഷ്ടമായത്. പട്‌നയിലെ ഓള്‍ ഇന്ത്യാ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കല്‍ സയന്‍സസിലാണ് സംഭവം.

ആറുദിവസമായി നീണ്ടുനിന്ന കടുത്തപനിയെ തുടര്‍ന്നാണ് മകള്‍ റൗഷന്‍ കുമാരിയെയും കൊണ്ട് രാംബാലക് എയിംസില്‍ എത്തിയത്. തുടര്‍ന്ന് കൗണ്ടറില്‍നിന്ന് രജിസ്‌ട്രേഷന്‍ ഫോം പൂരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവരാന്‍ ആശുപത്രി അധികൃതര്‍ രാംബാലകിനോട് ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു. കൗണ്ടറിനു മുന്നില്‍ രാംബാലക് വരിനില്‍ക്കുകയും ചെയ്തു.

ഇതിനിടെ മകളുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി വഷളാകുന്ന കാര്യം ഭാര്യ രാംബാലകിനെ അറിയിച്ചു. നീണ്ടവരിയില്‍ ഏറെ പിന്നിലായിരുന്നു രാംബാലകിന്റെ സ്ഥാനം. ഫോം പൂരിപ്പിച്ചു കിട്ടാന്‍ മാറിക്കൊടുക്കാമോ എന്ന് മുന്നില്‍നിന്നവരോട് രാംബാലക് അപേക്ഷിച്ചെങ്കിലും ആരും തയ്യാറായില്ലത്രെ. കൗണ്ടറിലെ ക്ലര്‍ക്കിനോട് അപേക്ഷിച്ചെങ്കിലും അയാളും രാംബാലകിന്റെ അഭ്യര്‍ഥന ചെവിക്കൊണ്ടില്ല. പകരം വരിയില്‍ തന്നെ തുടരാന്‍ ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു.

തുടര്‍ന്ന് രജിസ്‌ട്രേഷന്‍ ഫോം പൂരിപ്പിച്ച് തിരികെയെത്തുമ്പോഴേക്കും മകള്‍ മരിച്ചിരുന്നു- ആശുപത്രിയിലെ ശുചീകരണപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ഏറ്റെടുത്തു നടത്തുന്ന സ്വകാര്യ ഏജന്‍സിയിലെ ജോലിക്കാരിയെ ഉദ്ധരിച്ച് വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയായ ഐ എ എന്‍ എസ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നു. റൗഷന്‍ കുമാരിയുടെ മൃതദേഹം ഗ്രാമത്തിലേക്കു കൊണ്ടുപോകാന്‍ രാംബാലകിന് ആംബുലന്‍സിന്റെ സേവനവും ലഭിച്ചില്ല.

