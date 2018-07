ഇംഫാല്‍: മണിപ്പൂരില്‍ തുടരുന്ന കനത്ത മഴയില്‍ മൂന്നിടത്തായുണ്ടായ മണ്ണിടിച്ചിലില്‍ ഒമ്പത് പേര്‍ മരിച്ചു. നിരവധി ആളുകള്‍ അവശിഷ്ടങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ കുടങ്ങി കിടക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. മണിപ്പൂരിലെ തമേങ്‌ലോങ് ജില്ലയിലാണ് അപകടമുണ്ടായത്.

രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തകര്‍ നടത്തിയ തിരച്ചിലില്‍ ഏഴ് മൃതദേഹങ്ങള്‍ കണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബാക്കിയുള്ളവയ്ക്കായുള്ള തിരിച്ചില്‍ തുടരുകയാണ്. അവശിഷ്ടങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ കുടുങ്ങി കിടക്കുന്നവരെ പുറത്തെത്തിക്കാനുള്ള ഊര്‍ജിത ശ്രമവും നടക്കുന്നുണ്ട്.

I am deeply saddened to know that Nine precious life lost due to land slide at 3 places in Tamenglong Head Quarter, till now 7 bodies have been recovered 2 bodies of children yet to recovered. Rescue operations is on .@PMOIndia @rajnathsingh ji @rammadhavbjp @RajatSethi86 pic.twitter.com/Og0OOqgk2O