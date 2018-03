ഗുവാഹാത്തി: അസമില്‍ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സുകാരിയെ സ്കൂളിലെ മുതിർന്ന കുട്ടികൾ കൂട്ടബലാത്സംഗത്തിനിരയാക്കിയ ശേഷം മണ്ണെണ്ണ ഒഴിച്ച് തീകൊളുത്തി. 90 ശതമാനത്തോളം പൊള്ളലേറ്റ പെണ്‍കുട്ടി വിദഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്കു കൊണ്ടു പോകുന്നതിനിടെ മരിച്ചു. നഗാവോന്‍ ജില്ലയില്‍ വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് സംഭവം.

സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പെണ്‍കുട്ടിയുടെ സ്‌കൂളില്‍ പഠിക്കുന്ന രണ്ടുപേരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഒരാള്‍ ഒളിവിലാണ്. ഇയാളും പെണ്‍കുട്ടി പഠിക്കുന്ന സ്‌കൂളിലെ വിദ്യാര്‍ഥിയാണ്.

ആക്രമണത്തിനിരയായ പെണ്‍കുട്ടിയെ ആദ്യം നാഗാവോന്‍ സിവല്‍ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. പിന്നീട് വിദഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്കായി ഗുവാഹത്തി മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് ആസ്പത്രിയിലേക്ക് പോയി. ഇവിടേക്കുള്ള യാത്രക്കിടെയാണ് പെണ്‍കുട്ടി മരിച്ചത്.

പെണ്‍കുട്ടിയുടെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും അതിന്‍ പ്രകാരം രണ്ടുപേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതായും നാഗാവോന്‍ എസ് പി ശങ്കര്‍ റെയ്‌മേദി പറഞ്ഞു. അറസ്റ്റിലായവര്‍ക്ക് പ്രായപൂര്‍ത്തി ആയിട്ടില്ലെന്നും മൂന്നാമനു വേണ്ടി തിരച്ചില്‍ പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

സ്‌കൂളില്‍നിന്ന് തിരികെ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോഴാണ് പെണ്‍കുട്ടിയെ ഇവര്‍ ആക്രമിച്ചത്.വീട്ടില്‍ ഈ സമയം പെണ്‍കുട്ടി ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. ബടദ്‌രാവയിലെ ലാലുങ് ഗാവിലാണ് പെണ്‍കുട്ടിയുടെ വീട്. സക്കീര്‍ ഹുസൈന്‍ എന്ന വിദ്യാര്‍ഥിയും മറ്റു രണ്ടുപേരും ഈ സമയത്ത് പെണ്‍കുട്ടിയുടെ വീട്ടില്‍ എത്തുകയും ബലാത്സംഗത്തിന് ഇരയാക്കുകയുമായിരുന്നു.

ശേഷം മണ്ണെണ്ണ ഒഴിച്ച് തീകൊളുത്തി. വീട്ടില്‍നിന്ന് പുക ഉയരുന്നത് കണ്ടതിനെ തുടര്‍ന്ന് ബന്ധുക്കളെത്തുകയും പെണ്‍കുട്ടിയെ ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിക്കുകയുമായിരുന്നു. പെണ്‍കുട്ടിയും പ്രതികളും ഒരേ ഗ്രാമവാസികളാണെന്ന് പോലീസിനെ ഉദ്ധരിച്ച് ന്യൂസ് 18 റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.

