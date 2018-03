മുംബൈ: അമ്പത് ലക്ഷത്തിന്റെ ഔഡികാറിന് അജ്ഞാതന്‍ തീയിട്ടു. പുനെയിലെ ധയാരിയില്‍ ബേസ്‌മെന്റില്‍ പാര്‍ക്ക് ചെയ്തിരുന്ന ഔഡി ക്യൂ 5 നാണ് അജ്ഞാതന്‍ തീകൊടുത്തത്.

തീകൊടുത്ത ശേഷം ഇയാള്‍ ഒരു സ്‌കൂട്ടറിനു പിന്നില്‍ കയറി പോവുകയും ചെയ്തു. ഇയാള്‍ നിലത്തുനിന്ന് എന്തോ എടുക്കുകയും വാഹനത്തിന് നേര്‍ക്ക് എറിയുകയുമായിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് വാഹനത്തിന് തീ ആളിപ്പിടിച്ചു.

ഇയാള്‍ തീയിടുന്നതിന്റെയും ശേഷം സ്‌കൂട്ടറില്‍ കയറി പോകുന്നതിന്റെയും ദൃശ്യങ്ങള്‍ സമീപത്തെ സിസി ടിവിയില്‍ പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇത് വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയായ എഎന്‍ഐ പുറത്തുവിട്ടു.

ഔഡിക്കു സമീപം നിര്‍ത്തിയിട്ടിരുന്ന മാരുതി സുസുക്കി എസ് എക്‌സ് 4, ഹോണ്ടാ സിറ്റി എന്നിവയിലേക്കു തീ പടര്‍ന്നുപിടിച്ചു. ആരാണ് ഔഡിക്ക് തീയിട്ടതെന്നോ എന്താണ് ഇതിനു കാരണമെന്നോ മറ്റു വിവരങ്ങളോ വ്യക്തമായിട്ടില്ല. പോലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

