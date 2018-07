മുംബൈ: കുട്ടികളെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നവരെന്ന് ആരോപിച്ച് അഞ്ച് പേരെ മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ ജനക്കൂട്ടം തല്ലിക്കൊന്നു. ധുലെ ജില്ലയിലെ റെയിന്‍പാഡ ഗ്രാമത്തിലാണ് സംഭവം. മഹാരാഷ്ട്ര ട്രാന്‍സ്‌പോര്‍ട്ട് കോര്‍പ്പറേഷന്റെ ബസില്‍ വന്നിറങ്ങിയ ഇവരിലൊരാള്‍ അടുത്തുനിന്നിരുന്ന പെണ്‍കുട്ടിയോട് സംസാരിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുമ്പോഴായിരുന്നു ആക്രമണം.

ഞായറാഴ്ച ചന്തയില്‍ എത്തിയ ഗ്രാമീണരാണ് ഇവരെ ആക്രമിച്ചത്. കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന മറ്റുള്ളവര്‍ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടുവെന്നാണ് വിവരം. റെയിന്‍പാഡ ആദിവാസികള്‍ കൂടുതലുള്ള കുഗ്രാമമാണ്.

കുട്ടികളെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന സംഘം പ്രദേശത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന കിംവദന്തി കുറച്ചുനാളുകളായി ഇവിടെ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഈ സംഘത്തില്‍ പെട്ടവരെന്ന സംശയമാകാം ആക്രമണത്തിന് കാരണമായതെന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നു. മരിച്ച അഞ്ചുപേരുടെ മൃതദേഹങ്ങള്‍ സമീപത്തെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. പോലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം തുടങ്ങി.

സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളില്‍ കൂടി കട്ടികളെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന സംഘത്തെപ്പറ്റിയുള്ള വ്യാജ വിവരങ്ങള്‍ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവ വ്യാജമാണെന്നും ആരും വിശ്വസിക്കരുതെന്നും പോലീസ് അധികാരികള്‍ പലതവണ മുന്നറിയിപ്പുകള്‍ നല്‍കിയിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ രണ്ടുമാസത്തിനിടെ 14 പേരാണ് ഇത്തരം വ്യാജപ്രചരണത്തിന്റെ ഇരയായി ആള്‍ക്കൂട്ടത്തിന്റെ മര്‍ദ്ദനമേറ്റ് മരിച്ചത്. പശ്ചിമ ബംഗാള്‍, അസ്സം, ത്രിപുര, ഗുജറാത്ത്, ആന്ധ്രാ പ്രദേശ്, തെലങ്കാന, മഹാരാഷ്ട്ര, കര്‍ണാടക, മധ്യപ്രദേശ്, ഒഡീഷ തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ് ഈ വിഷയത്തില്‍ ആള്‍ക്കൂട്ട ആക്രണങ്ങള്‍ നടന്നിട്ടുള്ളത്.

#Maharashtra: 5 people lynched by villagers this afternoon on suspicion of child theft in Rainpada village of Dhule district. pic.twitter.com/LSp4dl9fH7