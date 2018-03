ജയ്പുര്‍: രാജസ്ഥാനില്‍ നാല്‍പ്പതു വയസ്സുകാരിയെ കൂട്ടബലാത്സംഗത്തിന് ഇരയാക്കി. ബാരന്‍ ജില്ലയിലാണ് സംഭവം. ആറുപേര്‍ ചേര്‍ന്നാണ് ഇവരെ ഉപദ്രവിച്ചതെന്ന് സീ ന്യൂസ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നു.

കോട്ടയില്‍നിന്ന് സ്വന്തം ഗ്രാമത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയ്ക്കിടെ എട്ടാംതിയതിയാണ് ഇവര്‍ ആക്രമണത്തിന് ഇരയായത്. തന്നെ ഉപദ്രവിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങള്‍ പകര്‍ത്തുകയും അവ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പ്രചരിപ്പിച്ചതായും യുവതി പോലീസില്‍ നല്‍കിയ പരാതിയില്‍ പറയുന്നു.

എഫ് ഐ ആര്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തതായും അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നതായും ബാരന്‍ പോലീസ് വൃത്തങ്ങള്‍ അറിയിച്ചു.

A 40-year-old woman lodged complaint that she was gang-raped while she was going to her village from Kota 2 days ago. She also alleged that they made a video of the act & circulated it on mobile phones. FIR has been lodged & case is under investigation: Baran police #Rajasthan pic.twitter.com/hms23LXlpl