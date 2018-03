2014 ലില്‍ ഇറാക്കില്‍ കാണാതായവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങള്‍

ന്യൂഡല്‍ഹി: ഇറാഖില്‍ ഭീകരര്‍ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ 39 ഇന്ത്യക്കാര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു. വിദേശകാര്യമന്ത്രി സുഷമ സ്വരാജ് രാജ്യസഭയിലാണ് ഇന്ത്യക്കാര്‍ വധിക്കപ്പെട്ട വിവരം അറിയിച്ചത്. ഇവരെ കൊന്നുകുഴിച്ചുമൂടുകയായിരുന്നുവെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കാനായി.

ഡിഎന്‍എ പരിശോധനയിലൂടെയാണ് മൃതദേഹങ്ങള്‍ ഇന്ത്യക്കാരുടേത് തന്നെയെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. മൃതദേഹങ്ങള്‍ തിരിച്ചറിയാനായി ബാഗ്ദാദിലേക്ക്‌ അയച്ചു.

2014 ലില്‍ മൊസൂളില്‍ നിന്നാണ് ഇവരെ ഐഎസ് തീവ്രവാദികള്‍ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത്.

പഞ്ചാബ്, ഹിമാചല്‍, പശ്ചിമബംഗാള്‍, ബിഹാര്‍ എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ളവരാണ് മരിച്ചവരെല്ലാം.

കേരളത്തില്‍ നിന്നുള്ള 46 നഴ്‌സുമാരും ഇതേ സമയത്താണ് ഐഎസിന്റെ തടവിലാക്കപ്പെടുകയും ദിവസങ്ങള്‍ നീണ്ട ഇടപെടലുകളിലൂടെ അവരെ രക്ഷിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞതും.

എന്നാല്‍ 39 ഇന്ത്യക്കാരുടെ കാര്യത്തില്‍ നാല് വര്‍ഷമായി അവര്‍ ജീവനോടെയുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നകാര്യത്തില്‍ അനിശ്ചിതത്വം നിലനില്‍ക്കുകയായിരുന്നു. പലഘട്ടത്തിലും പാര്‍ലമെന്റില്‍ വിഷയം ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടപ്പോള്‍ ഇവര്‍ ജീവനോടെയുണ്ടെന്നും മോചിപ്പിക്കാന്‍ ശ്രമങ്ങള്‍ തുടരുകയാണെന്നുമായിരുന്നു സര്‍ക്കാര്‍ മറുപടി നല്‍കിയത്.

ഏറ്റവും ഒടുവില്‍ പെനിട്രേഷന്‍ റഡാര്‍ സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ചാണ് മൃതദേഹങ്ങള്‍ കുഴിച്ചുമൂടിയ സ്ഥലം കണ്ടെത്തി ഇവ പുറത്തെടുത്ത് ഡിഎന്‍എ പരിശോധനയിലൂടെ ഇന്ത്യക്കാരുടെ മൃതദേഹങ്ങള്‍ തന്നെയെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കാനായത്.

