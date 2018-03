മുംബൈ: റെയില്‍വേയില്‍ ജോലി ആവശ്യപ്പെട്ട് ഉദ്യോഗാര്‍ഥികള്‍ നടത്തിയ സമരത്തെ തുടര്‍ന്ന് മുംബൈയില്‍ ട്രയിന്‍ ഗതാഗതം സ്തംഭിച്ചു. രാവിലെ ഏഴുമണിമുതല്‍ ഉദ്യോഗാര്‍ഥികള്‍ റെയില്‍പാളം ഉപരോധിച്ച് സമരം തുടങ്ങിയതോടെയാണ് ട്രയിന്‍ ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടത്. റെയില്‍വെ അപ്രന്റിസ് പരീക്ഷ പാസായവരാണ് സമരവുമായി രംഗത്ത് വന്നത്. മാട്ടുംഗ, ഛത്രപതി ശിവജി മഹാരാജ് ടെര്‍മിനസ് എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് ഉദ്യോഗാര്‍ഥികള്‍ ട്രയിന്‍ തടഞ്ഞത്. സമരത്തേ തുടര്‍ന്ന് മുംബൈയില്‍ നിന്നുള്ള 30 ട്രയിനുകള്‍ റദ്ധാക്കിയെന്നാണ് വിവരം.

സബര്‍ബന്‍, എക്‌സ്പ്രസ് ട്രയിനുകളാണ് സര്‍വീസ് നിര്‍ത്തിവെച്ചത്. പ്രതിഷേധക്കാരെ ഒഴിപ്പിക്കാന്‍ വന്‍ പോലീസ് സംഘം എത്തിയെങ്കിലും ഉദ്യോഗാര്‍ഥികള്‍ പിന്‍മാറാന്‍ കൂട്ടാക്കിയില്ല. സബര്‍ബന്‍ സര്‍വീസുകള്‍ മുംബൈ നഗരത്തിന്റെ ചാലകരേഖകളാണ്. ഇത് സ്തംഭിച്ചത് വലിയ പ്രത്യാഘാതമാണ് ഉണ്ടാക്കുകയെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പറയുന്നത്. 13 ലക്ഷം ആളുകളാണ് ഒരുദിവസം മുംബൈയില്‍ സബര്‍ബന്‍, എക്‌സ്പ്രസ് ട്രയിനുകളെ ആശ്രയിക്കുന്നത്.

#WATCH: Railway traffic resumes between Dadar & Matunga, agitating railway job aspirants still present at the spot where they have been protesting, between Matunga & Chhatrapati Shivaji Terminus railway station. #Mumbai