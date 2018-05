ജയ്പൂര്‍: രാജസ്ഥാന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില്‍ വീശിയടിച്ച പൊടിക്കാറ്റില്‍ 27 പേര്‍ മരിച്ചു. 100 ലേറെ പേര്‍ക്ക് പരിക്കേറ്റു. ഭരത്പൂര്‍, ആള്‍വാര്‍, ധോര്‍പൂര്‍ ജില്ലകളില്‍ നൂറുകണക്കിന് മരങ്ങള്‍ കടപുഴകി. ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റുകള്‍ ഒടിഞ്ഞ് വൈദ്യുതി ബന്ധം തകരാറിലായി. 1000 ലേറെ പോസ്റ്റുകളാണ് തകര്‍ന്നത്.

ആള്‍വാര്‍ നഗരം പൂര്‍ണമായും ഇരുട്ടിലായി. സ്‌കൂളുകള്‍ക്ക് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഭരത്പൂര്‍ ജില്ലയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ മരണം റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ മാത്രം 11 പേര്‍ മരിച്ചു. ബുധനാഴ്ച രാത്രിയാണ് പൊടിക്കാറ്റ്‌ അതിശക്തമായി വീശിയടിച്ചത്.

Content highlights; dust storm wreaks havoc in Rajasthan

#WATCH: Dust storm lashes #Rajasthan's Alwar, 2 people have died in the area due to accidents because of the sudden weather change. pic.twitter.com/GKgRnZI15T