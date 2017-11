ഭോപ്പാല്‍: സിവില്‍ സര്‍വീസ് പരീക്ഷാ പരിശീലന ക്ലാസ്സില്‍നിന്നു മടങ്ങിയ ബിരുദ വിദ്യാര്‍ഥിനിയായ പത്തൊമ്പതുകാരി കൂട്ടബലാത്സംഗത്തിന് ഇരയായി. നാലു പുരുഷന്മാര്‍ ചേര്‍ന്ന് മൂന്നുമണിക്കൂറോളമാണ് പെണ്‍കുട്ടിയെ കെട്ടിയിട്ട് ഉപദ്രവിച്ചത്. ചൊവ്വാഴ്ച വൈകുന്നേരം ഏഴുമണിയോടെ ഹബീബ്ഗഞ്ച് റെയില്‍വേ സ്റ്റേഷനു സമീപത്തെ പാലത്തിനു താഴെ വച്ചായിരുന്നു ആക്രമണം.

പെണ്‍കുട്ടി സ്റ്റേഷനില്‍ പരാതിയുമായി ചെന്നെങ്കിലും പോലീസ് നടപടി സ്വീകരിക്കാന്‍ വൈകിയതായും ആരോപണമുണ്ട്. തുടര്‍ന്ന് ഉപദ്രവിച്ചവരില്‍ രണ്ടുപേരെ പെണ്‍കുട്ടിയും മാതാപിതാക്കളും ചേര്‍ന്ന് പിടിച്ചുകൊണ്ടു വന്നതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് പോലീസ് നടപടി സ്വീകരിക്കാന്‍ തയ്യാറായതെന്ന് ദേശീയ മാധ്യമങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്തു.

സംഭവം നടന്ന് 11 മണിക്കൂറിനു ശേഷമാണ് കേസ് ഫയല്‍ ചെയ്തത്. മാതാപിതാക്കളും പെണ്‍കുട്ടിയും ആദ്യം സ്റ്റേഷനില്‍ എത്തിയപ്പോള്‍ പെണ്‍കുട്ടി സാങ്കല്‍പിക കഥ പറയുകയാണ് എന്നായിരുന്നുവേ്രത പോലീസിന്റെ പ്രതികരണം. സംഭവം വിവാദമായതോടെ ആറു പോലീസുകാരെ സര്‍ക്കാര്‍ സസ്പെന്‍ഡ് ചെയ്തു.

വൈകീട്ട് ഏഴോടെ പരിശീലന ക്ലാസിനുശേഷം റെയില്‍വെ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് നടന്നുപോയ പെണ്‍കുട്ടിയാണ് ആക്രമണത്തിന് ഇരയായത്. ഈ സമയം സ്ഥലത്ത് മദ്യപിച്ചിരുന്ന രണ്ടുപേര്‍ ചേര്‍ന്ന് പെണ്‍കുട്ടിയെ കടന്നു പിടിക്കുകയും കെട്ടിയിട്ട് ബലാത്സംഗത്തിന് ഇരയാക്കുകയും ചെയ്തു. ആക്രമണത്തിനിടെ സംഭവസ്ഥലത്തുനിന്ന് പോയ ഒരാള്‍ മറ്റ് രണ്ടുപേരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നു. അവരും തന്നെ ബലാത്സംഗം ചെയ്തതായി പെണ്‍കുട്ടി പരാതിയില്‍ പറയുന്നുണ്ട്.

പത്തുമണിയോടെയാണ് പെണ്‍കുട്ടിയെ അവര്‍ വിട്ടയച്ചത്. കമ്മലും ഫോണും വാച്ചും അക്രമികള്‍ തട്ടിയെടുക്കുകയും ചെയ്തു. പിറ്റേന്ന് അച്ഛനൊപ്പം ചെന്നാണ് പെണ്‍കുട്ടി പരാതി നല്‍കിയത്.

പോലീസ് സ്റ്റേഷനില്‍നിന്നു മടങ്ങുന്നതിനിടെ ആക്രണണത്തിരയായ സ്ഥലത്തുവച്ച് അക്രമികളില്‍ രണ്ടുപേരെ പെണ്‍കുട്ടി കണ്ടു. തുടര്‍ന്ന് മാതാപിതാക്കളും പെണ്‍കുട്ടിയും ചേര്‍ന്ന് ഇരുവരെയും പിടികൂടുകയും പോലീസില്‍ ഏല്‍പ്പിക്കുകയുമായിരുന്നു. മറ്റ് രണ്ടുപ്രതികളെയും പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മകളെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസില്‍ ജാമ്യത്തിലിറങ്ങിയ ആളാണ് അക്രമികളില്‍ ഒരാള്‍.

