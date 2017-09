ന്യൂഡല്‍ഹി: സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയുടെ വ്യോസേനയുടെ ആദ്യത്തെ മാര്‍ഷല്‍ ഓഫ് എയര്‍ഫോഴ്‌സ്‌ അര്‍ജന്‍ സിങ്ങിന് രാജ്യം വീരോചിതമായ യാത്രയയപ്പ് നല്‍കി. സമ്പൂര്‍ണ ബഹുമതികളോടെയാണ് ആ വീരപുത്രന് രാജ്യത്തിന്റെ അവസാന സല്യൂട്ടും നല്‍കിയത്. 98 കാരനായ എയര്‍മാര്‍ഷല്‍ അര്‍ജന്‍ സിങ് ഹൃദയസ്തംഭനത്തെ തുടര്‍ന്ന് രണ്ടുദിവസം മുമ്പാണ് അന്തരിച്ചത്. ഡല്‍ഹിയിലെ സര്‍ക്കാര്‍ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ ദേശീയ പതാക പകുതി താഴ്ത്തി കെട്ടിയാണ്‌ അദ്ദേഹത്തോടുള്ള ആദരവ് സര്‍ക്കാര്‍ കേന്ദ്രങ്ങള്‍ പ്രകടിപ്പിച്ചത്. അര്‍ജന്‍ സിങ്ങിന്റെ അന്ത്യയാത്രയില്‍ വ്യോമസേന ബാന്റ് സംഘം അകമ്പടി സേവിച്ചു.

ഡല്‍ഹിയിലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വസതിയില്‍ നിന്ന് എട്ട് കിലോമീറ്റര്‍ അകലെയുള്ള കന്റോണ്‍മെന്റ് വരെ ഗണ്‍ കാരിയേജിലാണ് അര്‍ജന്‍ സിങ്ങിന്റെ ഭൗതികദേഹം എത്തിച്ചത്. ജമന്തിപ്പൂക്കള്‍ കൊണ്ട് അത് അലങ്കരിച്ചിരുന്നു. മുന്നുസേനകളും സംയുക്തമായി ഭൗതികദേഹത്തിനൊപ്പം മാര്‍ച്ച് ചെയ്തു. സുഖോയ് യുദ്ധവിമാനങ്ങള്‍ ആകാശത്ത് വട്ടമിട്ടു പറന്നു. ഒടുവില്‍ സൈനിക ആചാരപ്രകാരം 17 തവണ ഗണ്‍ സലൂട്ടുകള്‍ കൂടി നല്‍കി രാജ്യം തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ആകാശ യുദ്ധവീരന് വിടവാങ്ങല്‍ നല്‍കി.

