ഹൈദരാബാദ്: തെലങ്കാനയിലെ യാദാരി ജില്ലയില്‍ ട്രാക്ടര്‍ കനാലിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് 14 കര്‍ഷക തൊഴിലാളി സ്ത്രീകളും ഒരു ആണ്‍കുട്ടിയും മരിച്ചു. പതിനഞ്ചു പേര്‍ക്ക് പരിക്കേല്‍ക്കുകയും ചെയ്തു. പരിക്കേറ്റവരെ സമീപത്തെ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഇവരില്‍ ചിലരുടെ നില ഗുരുതരമാണ്.

കര്‍ഷക തൊഴിലാളികള്‍ ട്രാക്ടറില്‍ സമീപത്തെ കൃഷിയിടങ്ങളിലേക്കു പോകുന്നതിനിടെയാണ് അപകടമുണ്ടായതെന്ന് വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയായ ഐ എ എന്‍ എസ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു. വെലിഗോണ്ടയിലെ മുസി കനാലിലേക്കാണ് ട്രാക്ടര്‍ മറിഞ്ഞത്.

എതിര്‍ദിശയില്‍നിന്നു വന്ന വാഹനവുമായി കൂട്ടിമുട്ടാതിരിക്കാന്‍ വെട്ടിത്തിരിച്ചതിനിടെ ട്രാക്ടറിന്റെ നിയന്ത്രണം ഡ്രൈവര്‍ക്കു നഷ്ടപ്പെട്ടതാണ് അപകടത്തിനു കാരണമെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു. നാട്ടുകാരും റവന്യൂ ജീവനക്കാരും പോലീസും ചേര്‍ന്നാണ് കനാലില്‍നിന്ന് മൃതദേഹങ്ങള്‍ പുറത്തെത്തിച്ചത്. സംസ്ഥാന ഊര്‍ജമന്ത്രി ജഗദീഷ് റെഡ്ഡി അപകടം നടന്ന സ്ഥലം സന്ദര്‍ശിച്ചു. സംഭവത്തേക്കുറിച്ച് അന്വേഷണം നടത്തുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

