ശ്രീനഗര്‍: കശ്മീരിലുണ്ടായ സ്ഫോടനത്തില്‍ പതിനഞ്ചുപേര്‍ക്ക് പരിക്കേറ്റു. ഗന്ദര്‍ബാല്‍ ജില്ലയിലെ മനസ്ബാല്‍ പാര്‍ക്കിലാണ് തീവ്രത കുറഞ്ഞ സ്‌ഫോടനമുണ്ടായത്.

ചവറ്റുവീപ്പയിലുണ്ടായിരുന്ന പടക്കം പൊട്ടിത്തെറിച്ചതാകാം സ്‌ഫോടനത്തിന് കാരണമെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു. പരിക്കേറ്റവരില്‍ ആരുടെയും നില ഗുരുതരമല്ല.

സംഭവത്തില്‍ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതായി ഗന്ദര്‍ബാല്‍ എസ് എസ് പി അറിയിച്ചു.

