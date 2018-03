ന്യൂഡല്‍ഹി: സ്‌റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ രാംപുര്‍ ബ്രാഞ്ചില്‍ നിന്ന് ഒരു കുട്ടി മൂന്ന് ലക്ഷവുമായി കടന്നു. സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങള്‍ പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് മോഷണം നടത്തിയത് ഏകദേശം 12 വയസുള്ള കുട്ടിയാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയത്.

ബാങ്കിനുള്ളിലെ സെക്ഷനില്‍ നിന്ന് പണമടങ്ങിയ ബാഗുമായി ഒരു ബാലന്‍ പുറത്ത് കടക്കുന്നതാണ് വീഡിയോയില്‍ കാണുന്നത്.

കുട്ടികളെ ഉപയോഗിച്ച് മോഷണം നടത്തുന്ന സംഘമാണ് ഇതിന്റെ പിന്നിലെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു. സ്ഥിരമായി പലിയിടങ്ങളിലായി ഇത്തരം മോഷണം നടക്കാണ്ട്. സംഭവം അന്വേഷിച്ച് വരികയാണെന്നും രാംപുര്‍ പോലീസ് അറിയിച്ചു.

