ന്യൂഡല്‍ഹി: കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷന്‍ രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയില്‍നിന്ന് 107 ാം പിറന്നാള്‍ ദിനത്തില്‍ ബിഗ് ഹഗ് കിട്ടിയ മുത്തശ്ശിയാണ് ഇപ്പോള്‍ ട്വിറ്ററില്‍ താരം.

ദീപാലി സിക്കന്ദ് എന്ന ട്വിറ്റര്‍ ഉപയോക്താവാണ് തന്റെ മുത്തശ്ശിയുടെ 107-ാം പിറന്നാള്‍ ദിനമാണ് ഇന്നെന്നും രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയെ നേരിട്ടു കാണുകയാണ് മുത്തശ്ശിയുടെ ആഗ്രഹമെന്നും ട്വീറ്റ് ചെയ്തത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് രാഹുലിനെ കാണാന്‍ ആഗ്രഹമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോള്‍ അയാള്‍ സുമുഖനാണെന്ന് മുത്തശ്ശി പറഞ്ഞതായും ദീപാലി ട്വീറ്റില്‍ പറഞ്ഞിരുന്നു.

Today my grandmother turned 107. Her one wish. To meet @OfficeOfRG Rahul Gandhi ! I asked her why? She whispers ... He's handsome ! pic.twitter.com/k3wUaSMKfE

ഓഫീസ് ഓഫ് ആര്‍ ജിയെ ടാഗ് ചെയ്തായിരുന്നു ദീപാലിയുടെ ട്വീറ്റ്. മുത്തശ്ശി കേക്ക് മുറിക്കുന്ന ചിത്രവും ദീപാലി ട്വീറ്റിനൊപ്പം ചേര്‍ത്തിരുന്നു.

ദീപാലിയുടെ ട്വീറ്റ് കണ്ടതോടെ ഓഫീസ് ഓഫ് ആര്‍ ജിയില്‍നിന്ന് മറുപടിയെത്തി. അതിങ്ങനെ: പ്രിയപ്പെട്ട ദീപാലി, ദയവായി നിങ്ങളുടെ സുന്ദരിയായ മുത്തശ്ശിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷം നിറഞ്ഞ പിറന്നാള്‍ ആശംസകളും മെറി ക്രിസ്മസും നേരുക. ഒപ്പം എന്റെ പക്കല്‍നിന്ന് വലിയൊരു ആശ്ലേഷവും.

Dear Dipali, Please wish your beautiful grandmother a very happy birthday and a merry Xmas. Please also give her a big hug from me. Best, Rahul. https://t.co/lcp8NUa8Di