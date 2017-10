കൊല്‍ക്കത്ത: പരിക്കേറ്റ സുഹൃത്തിന് ഉടന്‍ ചികിത്സ നല്‍കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഡോക്ടര്‍ക്കുനേരെ തോക്കുചൂണ്ടി ഗുണ്ടാസംഘം. പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ ശ്രീറാംപോരിലെ പാരാമൗണ്ട് നേഴ്സിങ് ഹോമിലാണ് സംഭവം.

ഞായറാഴ്ച രാവിലെ 6.30 ഓടെയാണ് മോട്ടോര്‍ ബൈക്കിലെത്തിയ ആറോളം പേരടങ്ങുന്ന സംഘം ആശുപത്രിയുടെ ഐസിയുവിലേക്ക് അനുമതിയില്ലാതെ പ്രവേശിച്ചത്. ഡ്യൂട്ടി ഡോക്ടര്‍ക്കെതിരെ തോക്ക് ചൂണ്ടിയ സംഘം അപകടത്തില്‍പ്പെട്ട സുഹൃത്തിന് ഉടന്‍ ചികിത്സ നല്‍കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ഇവര്‍ക്കൊപ്പം മുറിവേറ്റ ഒരാള്‍ കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ട് പറഞ്ഞു. ചികിത്സയുടെ ഭാഗമായി രേഖകളില്‍ ഒപ്പുവയ്ക്കാന്‍ പറഞ്ഞ ആശുപത്രി ജീവനക്കാരനെ ഇവര്‍ മര്‍ദ്ദിച്ചു. സംഭവത്തെ തുടര്‍ന്ന് ആശുപത്രി ജീവനക്കാര്‍ പോലീസിനെ വിളിച്ചതോടെ സംഘം പരിക്കേറ്റ സുഹൃത്തിനേയും കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടുവെന്നും ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ട് സുകേഷ് ജെയ്ന്‍ പറഞ്ഞു.

അക്രമത്തിനു പിന്നില്‍ പ്രദേശത്തെ ഗുണ്ടാ സംഘമാണെന്നാണ് പോലീസിന്റെ പ്രാഥമിക നിഗമനം. മറ്റേതെങ്കിലും സംഘവുമായുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലിനിടെ ആറംഗ സംഘത്തിലൊരാള്‍ക്ക് പരിക്കേറ്റതാവാമെന്ന് കേസ് അന്വേഷിക്കുന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ പറഞ്ഞു. സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും സുകേഷ് ജെയിന്‍ വ്യക്തമാക്കി.

