ന്യൂഡല്‍ഹി: ഡല്‍ഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്‌രിവാളിനെതിരെ അഴിമതി ആരോപണമുയര്‍ത്തിയ മുന്‍ മന്ത്രിയും എംഎല്‍എയുമായ കപില്‍ മിശ്രക്കെതിരെ കൈയേറ്റ ശ്രമം. ഡല്‍ഹിയില്‍ നിരാഹര സമരമിരിക്കുന്നതിനിടെയാണ് മിശ്രക്കെതിരെ യുവാവിന്റെ കൈയേറ്റ ശ്രമമുണ്ടായത്.

കൈയേറ്റ ശ്രമം നടത്തിയ അങ്കിത് ഭരദ്വാജ് എന്നയാള്‍ ആം ആദ്മി പാര്‍ട്ടി പ്രവര്‍ത്തകനാണെന്ന് ബിജെപി ആരോപിച്ചു. ഇയാളെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് ചോദ്യം ചെയ്തു വരികയാണ്.

'തന്റെ ജീവന് ഭീഷണിയുണ്ട്. വിദേശത്ത് നിന്നടക്കം നിരവധി ഭീഷണി സന്ദേശങ്ങളാണ് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത്‌കൊണ്ടൊന്നും താന്‍ ഭയപ്പെടില്ലെന്നും' ആക്രമണ ശ്രമത്തിന് ശേഷം കപില്‍ മിശ്ര വ്യക്തമാക്കി.

എഎപിയുടെ മുതിര്‍ന്ന അഞ്ച് നേതാക്കളുടെ വിദേശയാത്രകളുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍ നല്‍കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണ് മിശ്ര അനിശ്ചിതകാല നിരാഹാര സമരമിരിക്കുന്നത്. വിദേശ യാത്രകള്‍ നടത്തുന്നതിന് എഎപി നേതാക്കള്‍ക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് പണം ലഭിച്ചതെന്ന് പറയും വരെ നിരഹാരമിരിക്കുമെന്നാണ് മിശ്രയുടെ പ്രഖ്യാപനം.

ഡല്‍ഹി സിവില്‍ലൈന്‍സില്‍ തന്റെ വസതിക്ക് മുന്നിലാണ് കപില്‍ മിശ്ര നിരാഹാരമിരിക്കുന്നത്. കെജ്‌രിവാള്‍ സര്‍ക്കാരില്‍ ജലവിഭവവകുപ്പ് മന്ത്രിയായിരുന്ന കപില്‍ മിശ്രയെ വകുപ്പില്‍ വീഴ്ച വരുത്തിയെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് മന്ത്രി സഭയില്‍ നിന്ന് മാറ്റിയത്.

ഇതിന് പിന്നാലെ മന്ത്രി സത്യേന്ദ്ര ജയിനില്‍ നിന്ന് കെജ്‌രിവാള്‍ കൈക്കൂലി വാങ്ങുന്നത് താന്‍ കണ്ടെന്ന ആരോപണവുമായി മിശ്ര രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് മിശ്രയെ എഎപിയില്‍ നിന്ന് സസ്‌പെന്‍ഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.

