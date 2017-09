ഗുഡ്ഗാവ്: രണ്ടാം ക്ലാസ് വിദ്യാര്‍ഥിയുടെ കൊലപാതകത്തില്‍ പ്രതിഷേധിച്ച് ഗുഡ്ഗാവിലെ റയാന്‍ സ്‌കൂളിന് മുന്നില്‍ രക്ഷിതാക്കളുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ വന്‍ പ്രതിഷേധം. പ്രതിഷേധം അക്രമാസക്തമായതിനെ തുടര്‍ന്ന് പോലീസ് ലാത്തിച്ചാര്‍ജ് നടത്തി. പ്രതിഷേധക്കാര്‍ സ്‌കൂളിന് സമീപത്തെ മദ്യക്കടഅഗ്നിക്കിരയാക്കി.

കൊലപാതകം സിബിഐ അന്വേഷിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഇന്ന് രാവിലെയാണ് പ്രതിഷേധം തുടങ്ങിയത്. നിലവിലെ അന്വേഷണത്തില്‍ തങ്ങള്‍ തൃപ്തരല്ല. അറസ്റ്റിലായ ബസ് കണ്ടക്ടര്‍ മാത്രമല്ല കുറ്റവാളിയെന്നും വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ സുരക്ഷയില്‍ സ്‌കൂള്‍ മാനേജ്‌മെന്റിനും ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ടെന്നും അവര്‍ക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കണമെന്നും പ്രതിഷേധക്കാര്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

സ്‌കൂള്‍ മാനേജ്‌മെന്റിനെതിരെ നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് ഹരിയാണ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി റാം ബിലാസ് ശര്‍മ്മ രക്ഷിതാക്കള്‍ക്ക് ഉറപ്പുനല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.

കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് റയാന്‍ ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ സ്‌കൂളിലെ രണ്ടാം ക്ലാസ് വിദ്യാര്‍ത്ഥിയെ ശൗചാലയത്തില്‍ കഴുത്തറുത്ത് കൊല്ലപ്പെട്ട നിലയില്‍ കണ്ടെത്തിയത്. പീഡന ശ്രമത്തിനിടെയാണ് കൊലപാതകം നടന്നതെന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത്. സംഭവത്തില്‍ സ്‌കൂള്‍ ബസിലെ കണ്ടക്ടറെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

