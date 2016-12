മുംബൈ: മുംബൈയില്‍ പണികഴിക്കുന്ന ഛത്രപതി ശിവജി സ്മാരകത്തിന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഇന്ന് തറക്കല്ലിടും. 3,600 കോടി മുതല്‍മുടക്കില്‍ മഹരാഷ്ട്ര സര്‍ക്കാര്‍ മുംബൈയില്‍ അറബിക്കടലിന്റെ തീരത്താണ് സ്മാരകം നിര്‍മിക്കുന്നത്.

പതല്‍ഗംഗയിലെ നാഷണല്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റീസ് മാനേജ്‌മെന്റിന്റെ പുതുതായി നിര്‍മിച്ച കാമ്പസ് പ്രധാനമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. മുംബൈ- പുണെ മെട്രോ റെയിലിനും തറക്കല്ലിടും. തുടര്‍ന്ന് സബര്‍ബന്‍ ബന്ദ്രയില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി പൊതുസമ്മേളനത്തില്‍ പ്രസംഗിക്കും.

കടലിലേയ്ക്ക് തള്ളി നില്‍ക്കുന്ന പാറക്കൂട്ടങ്ങളുള്ള ഭാഗത്താണ് 192 മീറ്റര്‍ ഉയരമുള്ള ഛത്രപതി ശിവജിയുടെ കൂറ്റന്‍ പ്രതിമ പണകഴിക്കുന്നത്. തീരത്തുനിന്ന് 1.5 കിലോമീറ്റര്‍ അകലെയാണ് ഇത്.

രാജ്യത്തെന്നല്ല, ലോകത്തുതന്നെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ പ്രതിമയായിരിക്കും ഇതെന്ന് മഹാരാഷ്ട്ര മുഖ്യമന്ത്രി ദേവേന്ദ്ര ഫട്‌നാവിസ് വ്യക്തമാക്കി. ഇങ്ങനെയൊരു സ്മാരകത്തിന്റെ നിര്‍മാണം സാധ്യമാക്കിയ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയ്ക്ക് അദ്ദേഹം നന്ദി പറഞ്ഞു.

Come,join us at the historic Bhumipujan of tallest memorial #ShivSmarak in Arabian Sea at hands of Hon @narendramodi ji on 24th Dec at BKC.. pic.twitter.com/5L0Fw6832q