വാരാണസി: സമ്മേളനങ്ങള്‍ക്ക് ബിരിയാണി വിതരണം നടത്തി ആളെ കൂട്ടുന്ന പാര്‍ട്ടികളുണ്ട്. ഇതിന് അപവാദമായി രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പാര്‍ട്ടിയുടെ സമ്മേളനം യു.പിയില്‍ അരങ്ങേറി. പ്രധാനമന്ത്രി ഉള്‍പ്പെടെയുള്ളവര്‍ സ്വന്തമായി ഭക്ഷണം കൊണ്ടുവന്നാണ് വാരാണസിയിലെ ബി.ജെ.പി. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം വ്യത്യസ്തമായത്.

PM Shri @narendramodi interacted & had lunch with more than 26,000 booth workers belonging to over 1700 booths in Varanasi today. pic.twitter.com/DmOB2Ykrfp