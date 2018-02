ന്യൂഡല്‍ഹി: പാര്‍ട്ടി അധ്യക്ഷന്‍ രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയെ അടുത്ത പ്രധാനമന്ത്രിയായി ചിത്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രചാരണം തുടങ്ങി. സോഷ്യല്‍മീഡിയയില്‍ വിവിധ പേജുകളുമായി സജീവമായ കോണ്‍ഗ്രസ് വൊളന്റിയര്‍മാരാണ് പ്രചാരണത്തിന് നാന്ദി കുറിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ജനങ്ങളുടെ പ്രതികരണം അറിയാന്‍ കൂടിയാണ് നേരത്തെ കാമ്പയിന്‍ തുടങ്ങിയതെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് വൃത്തങ്ങള്‍ പറയുന്നു. എന്താണ് ജനങ്ങള്‍ രാഹുലില്‍ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തന്ത്രം രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിനുമാണ് ഈ നീക്കമെന്നാണ് പാര്‍ട്ടിവൃത്തങ്ങള്‍ പറയുന്നത്. പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനാര്‍ഥിയായി രാഹുലിനെ ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇത്തരമൊരു ആശയം അവതരിപ്പിച്ച് ജനങ്ങളുടെ ഇടയില്‍ രാഹുലിന് അനുകൂലമായി വികാരം വളര്‍ത്തിയെടുക്കാമെന്നും ഇവര്‍ കരുതുന്നു.

'Rahul Gandhi As Next PM of India', 'RG Next PM of India', 'Next PM RG' എന്നിങ്ങനെയാണ് ഫെയ്‌സ് ബുക്ക് പേജുകള്‍ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ഇപ്രകാരം 20 ലധികം പേജുകളാണ് വിവിധ ഗ്രൂപ്പുകള്‍ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് കേവലം നിലമൊരുക്കല്‍ മാത്രമാണെന്നും പ്രഥമ പരിഗണന കര്‍ണാടക, രാജസ്ഥാന്‍, മധ്യപ്രദേശ്, ചത്തീസ്ഗഢ് നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകള്‍ക്കാണെന്നും പാര്‍ട്ടി വൃത്തങ്ങള്‍ പറയുന്നു.

രാഹുല്‍ തന്നെ തന്റെ ഔദ്യോഗിക ട്വിറ്റര്‍ പേജില്‍ ഒരു വര്‍ഷം കൂടി മാത്രം എന്ന ഹാഷ് ടാഗ് ഉപയോഗിച്ച് വരുന്നുണ്ട്.