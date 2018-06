ന്യൂഡല്‍ഹി: ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിന്റെ വടക്കൻ കമാന്‍ഡ് മേധാവിയായി ലെഫ്റ്റനന്റ് ജനറല്‍ രണ്‍ബീര്‍ സിങ് നിയമിതനായി. നിലവിലെ മേധാവി ലെഫ്റ്റനന്റ് ജനറല്‍ ദേവരാജ് അന്‍ബ് സ്ഥാനമൊഴിഞ്ഞതിനു പിന്നാലെയാണ് രണ്‍ബീര്‍ സിങ്ങിന്റെ നിയമനം.

രണ്‍ബീര്‍ സിങ് മിലിട്ടറി ഓപ്പറേഷന്‍സിന്റെ ഡയറക്ടര്‍ ജനറലായിരുന്ന സമയത്താണ് സൈന്യം മ്യാന്‍മറിലെ ഭീകരവാദി ക്യാമ്പുകളുടെ നേര്‍ക്കും നിയന്ത്രണരേഖ കടന്നും സര്‍ജിക്കല്‍ സ്‌ട്രൈക്ക് നടത്തിയത്.

2015 ജൂണിലായിരുന്നു മ്യാന്‍മറിലെ ഭീകരവാദ ക്യാമ്പുകള്‍ക്കു നേരെ ഇന്ത്യന്‍ സൈന്യം സര്‍ജിക്കല്‍ സ്‌ട്രൈക്ക് നടത്തിയത്. നിയന്ത്രണ രേഖ കടന്നുള്ള സര്‍ജിക്കല്‍ സ്‌ട്രൈക്ക് നടന്നത് 2016 സെപ്റ്റംബര്‍ 29നുമായിരുന്നു.

പിന്നീട് ഈ ഓപ്പറേഷനുകളെ കുറിച്ച് മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിച്ചതും രണ്‍ബീര്‍ സിങ്ങായിരുന്നു. ജമ്മു കശ്മീരിലെ ഉദ്ദംപുറിലാണ് നോര്‍ത്തേണ്‍ കമാന്‍ഡിന്റെ ആസ്ഥാനം.

Lieutenant General Ranbir Singh, AVSM**, YSM, SM has taken over as General Officer Commanding-in-Chief #NorthernCommand. Earlier, the General officer was DCOAS (IS&T).He has a vast Command, Staff & Instructional experience and has served in all types of operational environment. pic.twitter.com/ArGAfEtdNl