ന്യൂഡല്‍ഹി: ഇന്ത്യയില്‍ രാഷ്ട്രീയക്കാരും വിഐപികളും ട്രോളര്‍മാരുടെ ആക്രമണത്തിന് ഇരകളാകുന്നത് പുതുമയുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല. എന്നാല്‍ ആര്‍.ജെ.ഡി നേതാവ് ലാലുപ്രസാദ് യാദവിന്റെ ട്വീറ്റാണ് ഇപ്പോള്‍ ട്രോളര്‍മാരുടെ ലക്ഷ്യം. ബീഹാര്‍ തലസ്ഥാനമായ പട്‌നയില്‍ ബിജെപിക്കെതിരായ വന്‍ റാലി സംഘചടിപ്പിച്ചതിന്റെ ചിത്രം ഇട്ടതാണ് ലാലുവിന് വിനയായത്. യഥാര്‍ഥ ചിത്രത്തിന് പകരം ഫോട്ടോഷോപ്പില്‍ ആളുകളെ കൂട്ടിക്കാണിക്കുന്ന രീതിയില്‍ എഡിറ്റ് ചെയ്ത ചിത്രമാണ് ലാലു പ്രസാദ് യാദവി ട്വീറ്റ് ചെയ്തതെന്ന് ട്രോള്‍ വിരുതന്‍മാര്‍ ആരോപിക്കുന്നു.

No "Face" will stand in front of Lalu's "Base". Come & Count as much as u can in Gandhi Maidan, Patna #DeshBachao pic.twitter.com/sXoAcpwNKw — Lalu Prasad Yadav (@laluprasadrjd) 27 August 2017

അദ്ദേഹത്തിന്റെ ട്വീറ്റിനെ പരിഹസിക്കുന്ന ട്രോളുകളുടെ പെരുമഴയാണ് പിന്നീട് ട്വിറ്ററില്‍ നടന്നത്. ബിജെപിയെ ഓടിക്കു നാടിനെ രക്ഷിക്കു എന്ന മുദ്രാവാക്യവുമായാണ് ലാലുപ്രസാദ് യാദവ് റാലി സംഘടിപ്പിച്ചത്. ലാലുപ്രസാദിന്റെ ഭാര്യ റാബ്‌റി ദേവി, മക്കളായ തേജസ്വി യാദവ്, തേജ് പ്രതാപ് യാദവ്, മരുമകളായ മിസാ ഭാരതി എന്നവരും ബംഗാള്‍ മുഖ്യമന്ത്രി മമതാ ബാനര്‍ജി, ബി.എസ്.പി നേതാവ് അഖിലേഷ് യാദവ്, കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവായ ഗുലാം നബി ആസാദ്, സി.പി ജോഷി, എന്‍സിപി നേതാവായ താരിഖ് അന്‍വര്‍, സിപിഐ നേതാവ് സുധാകര്‍ റെഡ്ഡി തുടങ്ങിയ നേതാക്കളും യോഗത്തില്‍ പങ്കെടുത്തിരുന്നു.

RJD's Patna rally: Picture taken from same point where Lalu Prasad Yadav's purported picture was taken; crowd sizes are different. pic.twitter.com/3QuEsBlQua — ANI (@ANI) August 27, 2017

Either give Rs 2000 and get huge crowd or photoshop the pic.



Lalu Yadav photoshopped the pic with Rs 2000 note filter.



Smart chap 😂😂 pic.twitter.com/Pae4MNoX3Q — Baba Krishan Kabir (@Vishj05) 27 August 2017