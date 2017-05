ഹേഗ്: മുന്‍ നാവികസേനാ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ കുല്‍ഭൂഷണ്‍ ജാദവിന്റെ വധശിക്ഷ ഹേഗിലെ അന്താരാഷ്ട്ര കോടതി താത്കാലികമായി സ്റ്റേ ചെയ്തു. കേസില്‍ അന്തിമ വിധി പ്രഖ്യാപിക്കുംവരെ വധശിക്ഷ നടപ്പാക്കരുതെന്ന് ജഡ്ജി റോണി എബ്രഹാം ഉത്തരവിട്ടു.

കേസ് പരിഗണിക്കാന്‍ അന്താരാഷ്ട്ര കോടതിയ്ക്ക് അധികാരമില്ലെന്ന പാകിസ്താന്റെ വാദം കോടതി തള്ളി. കേസ് പരിഗണിക്കാന്‍ കോടതിയ്ക്ക് അധികാരമുണ്ടെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി. കുല്‍ഭൂഷണിനെ കാണാന്‍ ഇന്ത്യന്‍ നയതന്ത്ര പ്രതിനിധിയെ അനുവദിക്കേണ്ടതായിരുന്നു. കുല്‍ഭൂഷനെ രക്ഷിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിന് ഇന്ത്യയ്ക്ക് അധികാരമുണ്ട്. കുല്‍ഭൂഷന്‍ ജാദവിന് നിയമസഹായം അനുവദിക്കാതിരുന്നത് വിയന്ന ഉടമ്പടിക്ക് എതിരാണ്. കേസില്‍ പാകിസ്താന്‍ മുന്‍വിധിയോടെയാണ് പെരുമാറിയതെന്നും കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

കേസിന്റെ ഇതുവരെയുള്ള ഘട്ടങ്ങള്‍ വിലയിരുത്തിയ കോടതി, ഇന്ത്യയുടെയും പാകിസ്താന്റെയും വാദങ്ങള്‍ വായിച്ചതിനു ശേഷമാണ് വിധിപ്രസ്താവം നടത്തിയത്. ഇന്ത്യ ഉന്നയിച്ചിരുന്ന വാദങ്ങളെല്ലാംതന്നെ അംഗീകരിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് കോടതിയുടെ ഉത്തരവുണ്ടായിരിക്കുന്നത്.

ബിസിനസ് ആവശ്യത്തിന് ഇറാനിലെത്തിയ ജാദവിനെ പാകിസ്താന്‍ ബലൂചിസ്താനിലേക്ക് തട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നതാണെന്നും പാകിസ്താന്റെ ആരോപണങ്ങള്‍ കെട്ടിച്ചമച്ചതാണെന്നുമാണ് ഇന്ത്യ അന്താരാഷ്ട്ര കോടതിയില്‍ വാദിച്ചിരുന്നത്.

പാകിസ്താന്‍ സൈനിക കോടതി വിധിച്ച ശിക്ഷ വിയന്ന കണ്‍വെന്‍ഷന്‍ വ്യവസ്ഥകളുടെ ലംഘനമാണെന്ന് തിങ്കളാഴ്ച അന്താരാഷ്ട്രക്കോടതിയില്‍ ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി ഹാജരായ പ്രമുഖ അഭിഭാഷകന്‍ ഹരീഷ് സാല്‍വെ വാദിച്ചിരുന്നു.

വിചാരണ സ്വതന്ത്രമായിരുന്നില്ലെന്നും നിയമസഹായം എത്തിക്കാന്‍ ഇന്ത്യയെ അനുവദിച്ചില്ലെന്നും ഇന്ത്യ കോടതിയില്‍ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ ഈ വാദങ്ങളെല്ലാം അംഗീകരിക്കുന്ന വിധിപ്രസ്താവമാണ് കോടതി ഇന്നു നടത്തിയത്.

കുല്‍ഭൂഷന്‍ ജാധവിന്റെ കേസില്‍ ഈ മാസം 8ാം തീയതിയാണ് ഇന്ത്യ കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. തൊട്ടടുത്ത ദിവസം തെന്നെ ജാധവിന്റെ വധശിക്ഷ അന്താരാഷ്ട്ര കോടതി സ്‌റ്റേ ചെയ്തിരുന്നു. കേസില്‍ ഇന്ത്യയുടെയും പാകിസ്താന്റെയും വാദം തിങ്കളാഴ്ച പൂര്‍ത്തിയായിരുന്നു.

ഇന്ത്യക്കുവേണ്ടി ബലൂചിസ്താനില്‍ ഭീകരപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നടത്തിയെന്നാരോപിച്ച് പാക് സൈനിക കോടതിയാണ് ജാധവിനെ വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിച്ചത്. കുല്‍ഭൂഷന്‍ ജാധവിന്റെ വധശിക്ഷ റദ്ദാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഇന്ത്യ 16 തവണ പാകിസ്താന് കത്ത് നല്‍കിയിരുന്നു. തുടര്‍ന്നാണ് ഇക്കാര്യത്തില്‍ അനുകൂല നിലപാട് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഹേഗിലെ അന്താരാഷ്ട്ര കോടതിയെ ഇന്ത്യ സമീപിച്ചത്.

കുല്‍ഭൂഷണ്‍ ജാധവ് ഇന്ത്യയുടെ ചാരനാണെന്നും അദ്ദേഹത്തിന് വിയന്ന കണ്‍വെന്‍ഷന്റെ പരിരക്ഷ ലഭിക്കില്ലെന്നുമായിരുന്നു പാകിസ്താനുവേണ്ടി ഹാജരായ ഖവാര്‍ ഖുറേഷിയുടെ വാദം. ജാധവിന്റെ കുറ്റസമ്മതമൊഴിയാണ് അവര്‍ പ്രധാന തെളിവായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത്. എന്നാല്‍, ഇതിന്റെ വീഡിയോ കാണാന്‍ അന്താരാഷ്ട്ര കോടതി വിസമ്മതിച്ചത് വാദത്തിനിടയില്‍ പാകിസ്താന് തിരിച്ചടിയായിരുന്നു.

ഇന്ത്യയും പാകിസ്താനും തമ്മിലുള്ള തര്‍ക്കങ്ങള്‍ രാജ്യാന്തര കോടതിയുടെ അധികാരപരിധിക്കു പുറത്താണെന്ന് 1974ല്‍ ഇന്ത്യ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. എന്നാല്‍ കുല്‍ഭൂഷന്‍ ജാധവിന്റെ കാര്യത്തില്‍ ഇന്ത്യ നിലപാട് മാറ്റിയതായും പാകിസ്താന്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു. പാകിസ്താനില്‍ പല അക്രമ സംഭവങ്ങള്‍ക്കും ഇയാള്‍ പങ്കുവഹിച്ചിരുന്നു. വ്യാജ് പാസ്‌പോര്‍ട്ട് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇയാള്‍ പാകിസ്താനില്‍ കടന്നത്. ഇയാളുടെ അറസ്റ്റ് ഉള്‍പ്പെടയുള്ള കാര്യങ്ങള്‍ ഇന്ത്യയെ അറിയിച്ചിരുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് സഹകരണം ഉണ്ടായില്ല. ചാരനായി പിടിക്കപ്പെട്ട ആള്‍ക്ക് നയതന്ത്രതലത്തില്‍ ബന്ധപ്പെടാന്‍ അവസരം നല്‍കാനാവില്ല എന്നുമുള്ള നിലപാടാണ് പാകിസ്താന്‍ സ്വീകരിച്ചത്.

മഹാരാഷ്ട്രയിലെ സാംഗ്‌ളി സ്വദേശിയാണ് 47 കാരനായ കുല്‍ഭൂഷണ്‍ ജാധവ്. അച്ഛന്‍ മുംബൈയില്‍ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു. ഭാര്യയും രണ്ട് കുട്ടികളുമുണ്ട്. മുംബൈയിലെ പൊവായിലാണ് കുടുംബം ഇപ്പോള്‍ താമസം. നാവികസേനയില്‍ നിന്ന് വിരമിച്ച ശേഷം ബിസിനസുകാരനായി. 2016-ലാണ് ഇറാന്‍-പാകിസ്താന്‍ അതിര്‍ത്തിയില്‍വെച്ച് പാകിസ്താന്‍ രഹസ്യാന്വേഷകര്‍ അദ്ദേഹത്തെ പിടികൂടിയത്. റോ ഏജന്റാണ് ജാധവ് എന്നാണ് പാകിസ്താന്‍ ആരോപിക്കുന്നത്.

