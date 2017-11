ചെന്നൈ: രാജ്യത്ത് ഹിന്ദു തീവ്രവാദമുണ്ടെന്ന പരാമര്‍ശത്തിന്റെ പേരില്‍ നടന്‍ കമല്‍ഹാസനെതിരെ പോലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തു. മതവികാരം വൃണപ്പെടുത്തിയതിനാണ് കേസ്. അപകീര്‍ത്തികരവും മതവികാരം വ്രണപ്പെടുത്തുന്നതുമായ പ്രസ്താവന നട്ടതുന്നതിന് എതിരെയുള്ള ഇന്ത്യന്‍ ശിക്ഷാ നിയമത്തിലെ വിവിധ വകുപ്പുകള്‍ ചേര്‍ത്താണ് കേസ് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കേസ് നാളെ കോടതി പരിഗണിക്കും.

Case filed against Kamal Haasan under IPC sec 500, 511, 298, 295(a) & 505(c) over his remark on Hindu terror. Matter to be heard tomorrow.