ന്യൂഡല്‍ഹി: ചോ രാമസ്വാമി തന്നെ 'മരണത്തിന്റ വ്യാപാരി'യെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഓര്‍മിപ്പിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. ബുധനാഴ്ച അന്തരിച്ച പ്രമുഖ പത്രപ്രവര്‍ത്തകനും രാഷ്ട്രീയ വിമര്‍ശകനുമായ ചോ രാമസ്വാമിയുടെ മരണത്തില്‍ അദ്ദേഹത്തെ അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ട്വീറ്റിലാണ് മോദി രാമസ്വാമിയുടെ പഴയ പ്രസംഗത്തിന്റെ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

ബഹുമുഖ വ്യക്തിത്വത്തിന് ഉടമയായിരുന്നു ചോ രാമസ്വാമിയെന്നും ഉന്നതനായ ബുദ്ധിജീവിയും ദേശീയവാദിയും നിര്‍ഭയനായ വിമര്‍ശകനുമായിരുന്നു അദ്ദേഹമെന്നും മോദിയുടെ അനുസ്മരണ സന്ദേശത്തില്‍ പറയുന്നു.

'എന്നെ ഒരിക്കല്‍ ചോ രാമസ്വാമി വിശേഷിപ്പിച്ചത് മരണത്തിന്റെ വ്യാപാരിയെന്നാണ്'- മൂന്നാം തവണ ഗുജറാത്ത് മുഖ്യമന്ത്രിയായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സമയത്ത് ചോ രാമസ്വാമി നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിന്റെ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മോദി കുറിച്ചു.

The feisty Cho Ramaswamy introduces me as the 'Merchant of Death.' Do watch this memorable interaction. https://t.co/2FsF64sVvH