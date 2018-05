ലഖ്‌നൗ: ഔദ്യോഗികവസതി ഒഴിയണമെങ്കില്‍ പകരം വേറൊരു വീട് കണ്ടെത്തിത്തരാന്‍ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരെ വെല്ലുവിളിച്ച് ഉത്തര്‍പ്രദേശ് മുന്‍ മുഖ്യമന്ത്രി അഖിലേഷ് യാദവ്. അഖിലേഷിനോടും പിതാവ് മുലായം സിംഗ് യാദവിനോടും ഔദ്യോഗികവസതികളില്‍ നിന്നൊഴിയാന്‍ യോഗി ആദിത്യനാഥ് സര്‍ക്കാര്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതിനെതിരെ സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിച്ചിരിക്കുകയാണ് അഖിലേഷ് യാദവ്.

തങ്ങള്‍ക്ക് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന വീടുകളില്‍ നിന്നൊഴിയണമെന്ന സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവ് പിന്‍വലിക്കണമെന്നും രണ്ടുവര്‍ഷത്തേക്ക് കൂടി അവിടെത്തന്നെ താമസിക്കാന്‍ അനുവദിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് സമാജ് വാദി പാര്‍ട്ടി നേതാക്കള്‍ സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഞങ്ങള്‍ വീടൊഴിയാന്‍ തയ്യാറാണ്. പക്ഷേ,അനുയോജ്യമായ മറ്റൊരു സ്ഥലം ലഖ്‌നൗവില്‍ ലഭ്യമാകുന്നില്ല. അങ്ങനെയൊരു സ്ഥലമുണ്ടെങ്കില്‍ നിങ്ങള്‍ കണ്ടെത്തിത്തരൂ. മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരോട് അഖിലേഷ് പറഞ്ഞു.

തന്റെ പ്രായവും അനാരോഗ്യവും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് മുലായം സിങ് യാദവ് കോടതിയെ സമീപിച്ചിരിക്കുന്നത്. അഖിലേഷാവട്ടെ കുട്ടികളുടെ പഠനവും സുരക്ഷാകാരണങ്ങളുമാണ് വീടൊഴിയാത്തതിന് കാരണമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ബിഎസ്പി നേതാവും മുന്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ മായാവതിക്കും ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ ബിജെപി സര്‍ക്കാര്‍ ഔദ്യോഗിക വസതിയൊഴിയാന്‍ നോട്ടീസ് നല്‍കിയിരുന്നു. എന്നാല്‍, മായാവതി താന്‍ താമസിക്കുന്ന ആഡംബരബംഗ്ലാവ് കാന്‍ഷി റാം സ്മാരകമായി മാറ്റി. ബിഎസ്പി സ്ഥാപകനും മായാവതിയുടെ ഗുരുവുമാണ് കാന്‍ഷിറാം.

മുന്‍ മുഖ്യമന്ത്രിമാരെ ഔദ്യോഗികവസതികളില്‍ താമസിക്കാനനുവദിക്കുന്നത് ഭരണഘടന പിന്തുണയ്ക്കുന്നില്ലെന്ന സുപ്രീംകോടതിയുടെ കണ്ടെത്തലിനെത്തുടര്‍ന്നാണ് സര്‍ക്കാര്‍ നേതാക്കള്‍ക്ക് നോട്ടീസയച്ചത്. 15 ദിവസത്തിനകം വീടൊഴിയണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടായിരുന്നു നോട്ടീസ്.

