ന്യൂഡല്‍ഹി: മോദി സര്‍ക്കാരിനെതിരെ പരിഹാസവുമായി മുന്‍ ധനകാര്യമന്ത്രി പി.ചിദംബരത്തിന്റെ ട്വീറ്റ്. ചില ഉല്‍പ്പന്നങ്ങളുടെ ജിഎസ്ടി നിരക്ക് കുറച്ച കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ നടപടിയെ വൈകി പഠിച്ച പാഠം എന്നാണ് ചിദംബരം വിശേഷിപ്പിച്ചത്.

ഏറെ വിമര്‍ശനങ്ങളെ തുടര്‍ന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചേര്‍ന്ന ജിഎസ്ടി കൗണ്‍സില്‍ യോഗത്തില്‍ 178 ഉല്‍പ്പന്നങ്ങളുടെ ജിഎസ്ടി നിരക്ക് 28-ല്‍ നിന്ന് 18 ശതമാനാക്കി കുറക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. നിരക്ക് കുറച്ചതിന് അദ്ദേഹം ഗുജറാത്തിനോട് നന്ദി പറഞ്ഞു. പാര്‍ലമെന്റിനും സാമാന്യ ബുദ്ധിക്കും ചെയ്യാനാവാത്ത കാര്യം ഗുജറാത്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ചെയ്യാന്‍ കഴിഞ്ഞുവെന്ന് അദ്ദേഹം ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

ജിഎസ്ടി നടപ്പാക്കിയ രീതീക്കെതിരെ ചിദംബരവും കോണ്‍ഗ്രസും നേരത്തെ മുതല്‍ കടുത്ത വിമര്‍ശവുമായി രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു.

Thank you Gujarat. Your elections did what Parliament and common sense could not do.