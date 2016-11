ന്യൂഡല്‍ഹി: 1000, 500 നോട്ടുകള്‍ അസാധുവാക്കിയ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ നടപടിക്ക് ടാറ്റാ സണ്‍സ് ചെയര്‍മാന്‍ രത്തന്‍ ടാറ്റയുടെ പൂര്‍ണ പിന്തുണ. നോട്ട് റദ്ദാക്കല്‍ ധീരമായ തീരുമാനമാണെന്നും ഇതിലൂടെ കള്ളപ്പണത്തിന്റെ ഒഴുക്ക് തടയാനാകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

നവംബര്‍ എട്ടിനാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി 500, 1000 നോട്ടുകള്‍ നിരോധിച്ചു കൊണ്ടുള്ള പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്.

രാജ്യത്തെ കള്ളപ്പണത്തിന്റെയും കള്ളനോട്ടിന്റെയും ഒഴുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കുക, ഭീകരപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ തടയുക എന്നീ ലക്ഷ്യങ്ങളോടെയാണ് 500, 1000 നോട്ടുകള്‍ അസാധുവാക്കിയത്. എന്നാല്‍, 15 ദിവസം പിന്നിട്ടിട്ടും ബാങ്കുകളില്‍ നോട്ട് മാറ്റി വാങ്ങാനും എ.ടി.എമ്മുകളില്‍ പണം പിന്‍വലിക്കാനും എത്തുന്നവരുടെ തിരക്ക് കുറഞ്ഞിട്ടില്ല.

Demonetisation of old currency notes by the Modi govt is a bold act that will wipe out black money and corruption. It deserves our support