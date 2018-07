ന്യൂഡല്‍ഹി: ഒന്നിച്ച് മോഷണത്തിന് പുറപ്പെട്ടപ്പോള്‍ അറിയില്ലായിരുന്നു അവരിലോരാള്‍ക്ക് വ്യത്യസ്തമായ മറ്റൊരു പദ്ധതിയുണ്ടെന്ന്. മോഷ്ടിക്കാന്‍ കണ്ടു വെച്ച ഭാഗത്ത് സിസിടിവി ക്യാമറ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാതെ മോഷ്ടാക്കളിലൊരാള്‍ ചെയ്ത ഫ്രീക്കന്‍ ചുവടുകള്‍ ഇപ്പോള്‍ വൈറലായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്.

ഡല്‍ഹിയില്‍ നിറയെ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളുള്ള സ്ഥലത്ത് കഴിഞ്ഞ ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് സംഭവം. രാത്രി കടകളെല്ലാമടച്ചതിനു ശേഷമാണ് മോഷണശ്രമം നടന്നത്.

കടയുടെ ഭാഗത്തേക്കുള്ള വഴിയിലേക്ക് അയാള്‍ കടന്നുവരുന്നത് തന്നെ ഒരു സിനിമാ നായകന്റെ ചുവട് വെയ്പുമായാണ്. തുടര്‍ന്ന് കട്ടഫ്രീക്കന്‍ സ്റ്റൈലില്‍ ഡാന്‍സായി. അയഞ്ഞ ട്രൗസറും ബട്ടണിടാത്ത ഷര്‍ട്ടും കഴുത്തിലൊരു ടൗവലും... നല്ല അസല്‍ ബോളിവുഡ് ഹീറോ.

#WATCH CCTV footage of a thief dancing before he and two other people attempt to break into a shop, in Delhi (10.07.18) pic.twitter.com/zWhyaqqKDP