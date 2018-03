ന്യൂഡല്‍ഹി: സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളില്‍ നിന്ന് വ്യക്തിഗതവിവരങ്ങള്‍ ചോര്‍ത്തുന്ന കേംബ്രിജ് അനലിറ്റിക്കയുമായി കോണ്‍ഗ്രസ് ധാരണയുണ്ടാക്കിയെന്ന ആരോപണത്തില്‍ കേന്ദ്രത്തെ വിമര്‍ശിച്ച് കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷന്‍ രാഹുല്‍ ഗാന്ധി.

ഇറാക്കില്‍ 39 ഇന്ത്യക്കാര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ട വിഷയത്തില്‍ നിന്ന് ശ്രദ്ധതിരിക്കാന്‍ മെനഞ്ഞെടുത്ത കഥയാണ് വിവരചോരണമെന്ന ആക്ഷേപമെന്ന് രാഹുല്‍ കുറ്റപ്പെടുത്തി. ട്വിറ്ററിലൂടെയാണ് രാഹുലിന്റെ വിമര്‍ശനം.

രാഹുലിന്റെ ട്വീറ്റ് ഇങ്ങനെ

വിഷയം: 39 ഇന്ത്യക്കാര്‍ മരിച്ചു, സര്‍ക്കാര്‍ കുടുങ്ങി, കള്ളം പറഞ്ഞതിന് പ്രതിക്കൂട്ടിലായി.

പരിഹാരം: കോണ്‍ഗ്രസിനെതിരെ കഥ മെനയുക, അതാണ് വിവരം ചോര്‍ത്തല്‍.

ഫലം: മാധ്യമങ്ങള്‍ ആ ചൂണ്ടയില്‍ കൊത്തി, 39 ഇന്ത്യക്കാരും റഡാറില്‍ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷരായി,

പ്രശ്‌നം പരിഹരിച്ചു

കേംബ്രിജ് അനലിറ്റി വിവാദം കത്തുന്നതിനിടെയാണ് വിവാദം ഇന്ത്യക്കാരുടെ മരണത്തില്‍ ശ്രദ്ധ തിരിക്കാനാണെന്ന ആരോപണവുമായി രാഹുല്‍ രംഗത്തെത്തിയത്.

Problem: 39 Indians dead; Govt on the mat, caught lying.



Solution: Invent story on Congress & Data Theft.



Result: Media networks bite bait; 39 Indians vanish from radar.



Problem solved. — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) 22 March 2018

Content Highlights: Govt 'Invented' Story to Take Attention Off Indians' Deaths, Rahul Gandhi