ബെംഗളൂരു: ബെലന്തൂര്‍ തടാകത്തില്‍ നിന്നുള്ള വിഷപ്പതയില്‍ മുങ്ങി വാഹനങ്ങള്‍. തടാകത്തില്‍ നിന്നുള്ള വിഷപ്പത താണ്ടി വേണം വാഹനങ്ങള്‍ക്ക് കടന്നു പോവാന്‍. കാര്‍ അടക്കമുള്ള വാഹനങ്ങളുടെ ചില്ലുകള്‍ പൊക്കിവച്ചല്ലാതെ ഇതുവഴി കടന്നു പോവാനാവില്ല. പതയില്‍ വാഹനങ്ങള്‍ മുങ്ങിപ്പോവുന്ന അവസ്ഥയാണുള്ളത്.

കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ദിവസങ്ങളായി ബെംഗളൂരുവില്‍ തുടരുന്ന കനത്ത മഴ ബെലന്തൂര്‍ തടാകത്തില്‍ നിന്നുള്ള വിഷപ്പതയുടെ അളവിലും വലിയ വര്‍ധന ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇത്‌ ഗതാഗതത്തെ താറുമാറാക്കിയപ്പോള്‍ ട്രാഫിക് ബ്ലോക്കും അപകടങ്ങളും ഇവിടെ നിത്യസംഭവങ്ങളായി.

