ശ്രീനഗര്‍: കശ്മീര്‍ അതിര്‍ത്തിയില്‍ നിയന്ത്രണ രേഖയ്ക്ക് സമീപം മാച്ചല്‍ സെക്ടറില്‍ തീവ്രവാദികളുമായുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലില്‍ മൂന്ന് ഇന്ത്യന്‍ സൈനികര്‍ വീരമൃത്യു വരിച്ചു.

ഇതില്‍ ഒരു സൈനികന്റെ ശരീരം തീവ്രവാദികള്‍ വികൃതമാക്കി. ഒരു മാസത്തിനുള്ളില്‍ രണ്ടാം തവണയാണ് ഇത്തരമൊരു നടപടി.

ഇതിന് തക്കതായ തിരിച്ചടി നല്‍കുമെന്ന് സൈന്യം അറിയിച്ചു.

മാച്ചല്‍ സെക്ടറില്‍ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം മൂന്നര മുതല്‍ പാക് സൈന്യം വെടിയുതിര്‍ക്കുകയും ഷെല്ലാക്രമണം നടത്തുകയിരുന്നുവെന്നും തീവ്രവാദികളെ സഹായിക്കാനായിരുന്നു ഇതെന്നും സൈനിക വൃത്തങ്ങള്‍ അറിയിച്ചു.

ഒക്ടോബര്‍ 28 ന് മന്‍ദീപ് സിങ് എന്ന സൈനികന്റെ മൃതദേഹമാണ് തീവ്രവാദികള്‍ വികൃതമാക്കിയത്. 2008 ഒക്ടോബറിലും ഗൂര്‍ഖ റൈഫിള്‍സിലെ ഒരു ജവാന്റെ മൃതദേഹം പാകിസ്താന്‍ സൈന്യം വികലമാക്കിയിരുന്നു.

