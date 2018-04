ന്യൂഡല്‍ഹി: ഇറാഖില്‍ ഐഎസ് ആക്രമണത്തില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ട 38 ഇന്ത്യക്കാരുടെ മൃതദേഹങ്ങള്‍ നാട്ടിലെത്തിച്ചു. പഞ്ചാബിലെ അമൃത്സറിലാണ് പ്രത്യേക വിമാനത്തില്‍ എത്തിച്ചത്.

കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രി വി.കെ.സിങ്ങിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഇറാഖില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ മൃതദേഹാവശിഷ്ടങ്ങള്‍ കൊണ്ടുവരാനുള്ള പ്രത്യേക വിമാനം കഴിഞ്ഞദിവസം ഇറാഖിലേക്ക് പോയത്. അമൃത്സറിനു പുറമേ ഹിമാചല്‍ പ്രദേശ്,ബീഹാര്‍,ബംഗാള്‍ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കും മൃതദേഹങ്ങള്‍ കൊണ്ടുപോകേണ്ടതുണ്ട്. അമൃത്സറില്‍ നിന്ന് ഇവ അതാത് സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാന്‍ എല്ലാവിധ ഒരുക്കങ്ങളും പൂര്‍ത്തിയായതായി കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ അറിയിച്ചു.

കഴിഞ്ഞയാഴ്ച്ചയാണ് ഇറാഖില്‍ കാണാതായ 39 ഇന്ത്യക്കാരെ ഐഎസ് ഭീകരര്‍ വധിച്ചെന്ന് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

