ശ്രീനഗര്‍: അതിര്‍ത്തിയിലെ പാകിസ്താന്റെ ക്രൂരതയ്ക്ക് ഇന്ത്യന്‍ സൈന്യം ശക്തമായി തിരിച്ചടിക്കുന്നു. ഇന്ത്യ - പാകിസ്താന്‍ അതിര്‍ത്തികളില്‍ എല്ലായിടത്തും ഇന്ത്യ ശക്തമായി തിരിച്ചടിക്കുന്നുണ്ട്.

നിയന്ത്രണരേഖയ്ക്ക് അടുത്തുള്ള പൂഞ്ച്, രാജോരി, കെല്‍, മച്ചില്‍ എന്നിവിടങ്ങളില്‍ പാക് സേനയ്ക്കുനേരെ ശക്തമായ വെടിവയ്പ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. 120 എം.എം മോട്ടോറുകളും മെഷീന്‍ ഗണുകളും ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇന്ത്യ തിരിച്ചടിക്കുന്നത്.

സൈനികന്റെ മൃതദേഹം വികൃതമായ നടപടി ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കാന്‍ കഴിയില്ലെന്നും അത്തരം നടപടികള്‍ക്ക് ശക്തമായ തിരിച്ചടി ലഭിക്കുമെന്നും വ്യക്തമാക്കുന്നതിനാണ് ഇതെന്ന് സൈനിക വൃത്തങ്ങള്‍ പറഞ്ഞു.

എന്നാല്‍, അതിര്‍ത്തിയില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ട ഇന്ത്യന്‍ സൈനികന്റെ മൃതദേഹം വികൃതമാക്കിയിട്ടില്ലെന്ന് പാകിസ്താന്‍ അധികൃതര്‍ വ്യക്തമാക്കി.

ബുധനാഴ്ച രാവിലെ ബാലക്കോട്ട് സെക്ടറിലെ ഇന്ത്യന്‍ പോസ്റ്റുകള്‍ക്കു നേരെ പാക് സൈന്യം പ്രകോപനം നടത്തിയിരുന്നു.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം നിയന്ത്രണരേഖയിലെ മച്ചില്‍ പാക് സൈന്യം നടത്തിയ വെടിവയ്പില്‍ മൂന്നു ഇന്ത്യന്‍ സൈനികര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു. സൈനികരില്‍ ഒരാളുടെ ജഡം പാക് സൈന്യം വികൃതമാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

ഒക്ടോബര്‍ 28 ന് മന്‍ദീപ് സിങ് എന്ന സൈനികന്റെ മൃതദേഹം തീവ്രവാദികള്‍ വികൃതമാക്കിയിരുന്നു. അതുപോലെ 2008 ഒക്ടോബറിലും ഗൂര്‍ഖ റൈഫിള്‍സിലെ ഒരു ജവാന്റെ മൃതദേഹം പാകിസ്താന്‍ വികൃതമാക്കിയിരുന്നു.

