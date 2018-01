ന്യൂഡല്‍ഹി: ആധാര്‍ വിവര ചോര്‍ച്ച റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്ത മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകയ്‌ക്കെതിരെ കേസെടുത്ത നടപടിയെ വിമര്‍ശിച്ച് ബിജെപി നേതാവ് ശത്രുഘ്‌നന്‍ സിന്‍ഹ രംഗത്ത്. 'നമ്മള്‍ ജീവിക്കുന്നത് ബനാന റിപ്പബ്ലിക്കിലാണോ' എന്ന ചോദ്യവുമായാണ് ശത്രുഘ്‌നന്‍ സിന്‍ഹ വിഷയത്തില്‍ പ്രതികരണം നടത്തിയത്. നടക്കുന്നത് പ്രതികാരത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു.

A journalist is hauled up for reporting alleged truth about malfunctioning & misuse of Aadhar. Are we living in a Banana Republic? What kind of "justice" is this? Is there only politics of vendetta? Even public is being victimised for coming out honestly for society & the nation.