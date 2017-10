ന്യൂഡല്‍ഹി: യു.പിയില്‍ സ്വിസ് യുവതിയും ആണ്‍ സുഹൃത്തും ആക്രമിക്കപ്പെട്ട സംഭവത്തില്‍ വിദേശകാര്യമന്ത്രി സുഷമാ സ്വരാജ് റിപ്പോര്‍ട്ട് തേടി. സംഭവത്തില്‍ അന്വേഷണം നടത്തി റിപ്പോര്‍ട്ട് സമര്‍പ്പിക്കാന്‍ ഉത്തര്‍പ്രദേശ് സര്‍ക്കാരിനോടാണ് സുഷമാ സ്വരാജ് ആവശ്യപ്പെട്ടത്.

ഞായറാഴ്ചയാണ് താജ്മഹല്‍ സന്ദര്‍ശിക്കാനെത്തിയ സ്വിസ് യുവതിക്കും സുഹൃത്തിനും നേരെ ഫത്തേപൂര്‍ സിക്രിയില്‍ വെച്ച് ആക്രമണമുണ്ടായത്. ക്വെന്റിന്‍ ജെര്‍മി ക്ലെര്‍ക്ക് (24) സുഹൃത്തായ മാരി ഡ്രോക്‌സ്(24) എന്നിവരാണ് ആക്രമിക്കപ്പെട്ടത്. നാലംഗ സംഘം വടി കൊണ്ടും കല്ലുകള്‍ കൊണ്ടും ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് ഇവര്‍ പോലീസിനോട് പറഞ്ഞു.

ആക്രമണത്തില്‍ ക്വെന്റിന്റെ തലയ്ക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. ഇവര്‍ ഡല്‍ഹിയിലെ അപ്പോളോ ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സയിലാണ്. സുഷമാ സ്വരാജിന്റെ നിര്‍ദ്ദേശ പ്രകാരം വിദേശകാര്യമന്ത്രാലയത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ ഇവരെ ആശുപത്രിയില്‍ സന്ദര്‍ശിച്ചു.

