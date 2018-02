ലഖ്‌നൗ: അസമില്‍ മുസ്ലീം ജനസംഖ്യ വര്‍ധിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കരസേനാ മേധാവി ബിപിന്‍ റാവത്തിന്റെ പരാമര്‍ശങ്ങളോട് താനെന്തിന് പ്രതികരിക്കണമെന്ന് കേന്ദ്ര പ്രതിരോധമന്ത്രി നിര്‍മ്മലാ സീതാരാമന്‍. അസമില്‍ ബദ്രുദീന്‍ അജ്മലിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഓള്‍ ഇന്ത്യാ യുണൈറ്റഡ് ഡെമോക്രാറ്റിക് ഫ്രണ്ടിന്റെ വളര്‍ച്ച ബിജെപിയുടേതിനെക്കാള്‍ വേഗത്തിലാണെന്നും അതില്‍ ആശങ്കയുണ്ടെന്നുമുള്ള കരസേനാ മേധാവിയുടെ പ്രസ്താവന വിവാദങ്ങള്‍ക്ക് വഴിവച്ചിരുന്നു.

"ഞാനൊന്നും പ്രതികരിക്കാന്‍ തയ്യാറല്ല. ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറയുന്നു. ആരെങ്കിലും എന്തിനെക്കുറിച്ചെങ്കിലും സംസാരിക്കുന്നു. ഞാനെന്തിന് പ്രതികരിക്കണം." ഇതായിരുന്നു പ്രതികരണം ആരാഞ്ഞ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരോടുള്ള മന്ത്രിയുടെ മറുപടി.

ബിജെപിയുടെ വളര്‍ച്ചയെക്കാള്‍ അതിവേഗത്തിലാണ് എഐയുഡിഎഫ് അസമില്‍ ശക്തി പ്രാപിക്കുന്നത്. ഇത് അവിടുത്തെ ജനസംഖ്യാ ഘടനയ്ക്ക് ഭീഷണിയാണ്. എന്നാല്‍ ഈ ഘടനയില്‍ മാറ്റങ്ങള്‍ വരുത്തി സ്ഥിതി സുരക്ഷിതമാക്കാന്‍ നമുക്ക് കഴിയുകയുമില്ല എന്നായിരുന്നു ബിപിന്‍ റാവത്ത് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്. ബംഗ്ളാദേശില്‍ നിന്നുള്ള അനധികൃത കുടിയേറ്റക്കാരുടെ ബാഹുല്യമാണ് നിലവില്‍ മേഖലയ്ക്ക് ഭീഷണിയെന്നാണ് കരസേനാ മേധാവി സൂചിപ്പിച്ചത്.

