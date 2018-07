ന്യൂഡല്‍ഹി: ലോക ചാമ്പ്യന്മാരായ ഫ്രാന്‍സിന്റെ സൂപ്പര്‍താരം പോള്‍ പോഗ്ബയെ ഉപയോഗിച്ച് ബിജെപിയെ ട്രോളി കോണ്‍ഗ്രസ്. ക്രോയേഷ്യയെ ഫൈനലില്‍ തോല്‍പിച്ച് അഹ്ലാദം പങ്കിടുന്നവേളയില്‍ പോഗ്ബയുടെ ചില പ്രകടനങ്ങളാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് ബിജെപിയെ ട്രോളാന്‍ വിഷയമാക്കിയത്.

ആരെങ്കിലും അച്ഛേ ദിന്‍ എന്ന് പറയുമ്പോള്‍ ഇതാണ് അവസ്ഥ എന്നാണ് പോഗ്ബയുടെ വീഡിയോ ഉപയോഗിച്ച് കോണ്‍ഗ്രസ് ട്രോളുന്നത്. കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ ഔദ്യോഗിക ട്വിറ്റര്‍ പേജില്‍ ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് ഈ വീഡിയോ ട്രോള്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എവിടെ, എവിടെ, എവിടെ പോഗ്ബയും ഞങ്ങളും ഒരേ അവസ്ഥയില്‍ എന്ന് അടിക്കുറിപ്പായും ചേര്‍ത്തിട്ടുണ്ട്.

Pogba and us, same feels. @paulpogba pic.twitter.com/rIOqjY6bqT