കുട്ടികള്‍ക്കെതിരായ കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ എണ്ണം പെരുകിവരികയാണ്. ഇതിനെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള നിയമങ്ങളെയും മാര്‍ഗങ്ങളെയും കുറിച്ച്...........

1993-െല വിയന്ന പ്രഖ്യാപനത്തില്‍ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളോട്‌ ഇങ്ങനെ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു.''ചൂഷണത്തിനും ദൂഷണത്തിനും കുട്ടികെള ഇരയാക്കുന്നതിെനതിെരയും പെണ്‍കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഹത്യ, ബാലവാണിഭം, വ്യഭിചാരം,അശ്ലീല ബാലസാഹിത്യം എന്നിവയ്‌ക്കെതിരെയും ശക്തമായി പോരാടുക''ഇത് പ്രാവര്‍ത്തികമാക്കാന്‍ ലോകരാഷ്ട്രങ്ങള്‍ എത്രത്തോളം ശ്രമിച്ചു എന്ന് പരിേശാധിക്കുേമ്പാള്‍,വികസിത രാജ്യങ്ങളായ അമേരിക്കയിലും യൂറോപ്യന്‍ രാജ്യങ്ങളിലും കുട്ടികളെ ലൈംഗികമായ വസ്തുക്കളായി ഉപേയാഗിക്കുന്ന പ്രവണത ഏറിവരുന്നതായി കാണുന്നു. ടൂറിസത്തിന്റെ മറവില്‍ നടക്കുന്ന ബാലലൈംഗിക ചൂഷണങ്ങള്‍ കണ്ടിെല്ലന്ന് നടിക്കാന്‍ പറ്റുന്നതല്ല. ഉദാഹരണത്തിന് തായ്‌ലാന്‍ഡ് ടൂറിസത്തില്‍ ഏറ്റവും ആകര്‍ഷണീയമായി ടൂറിസ്റ്റുകള്‍ കാണുന്നത് വേശ്യാവൃത്തിയാണെന്ന് സര്‍വേ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.അതിനായി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന സ്ത്രീകളില്‍ 40 ശതമാനം പേര്‍ 18വയസ്സിന് താഴെയുള്ളവരാണെന്നത് ഞെട്ടിക്കുന്ന യാഥാര്‍ഥ്യമാണ്. സെക്‌സ് ടൂറിസം ആ രാജ്യത്തിന് നേടിക്കൊടുക്കുന്ന വിദേശനാണ്യം വേണ്ടെന്നുവെക്കാന്‍ അവിടത്തെ ഗവണ്‍മെന്റ് തയ്യാറാകുന്നില്ലെന്നത് മറ്റൊരുകാര്യം.

അക്ഷരങ്ങളുടെ വെളിച്ചം തേടേണ്ട പ്രായത്തില്‍ നടക്കുന്ന ലൈംഗികചൂഷണങ്ങള്‍ ഇളംതലമുറയുടെ ഒരു വലിയ വിഭാഗത്തെ മുരടിപ്പിച്ചുകളയുന്നു.

കുറ്റകൃത്യങ്ങള്‍ ഇന്ത്യയില്‍

ബാലാവകാശ കമ്മീഷന്‍ നിയമം (the commisiion for protection of child right act) ഇന്ത്യയില്‍ നിലവില്‍ വന്നത് 2005-ലാണ്. ഇതിന്റെ ചുവടുപിടിച്ച് 2007-ല്‍ കുട്ടികളുടെ അവകാശസംരക്ഷണത്തിനുള്ള ദേശീയ കമ്മീഷന് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ രൂപം നല്‍കി. എന്നാല്‍, കുട്ടികള്‍ക്കെതിരെയുള്ള ലൈംഗികകുറ്റകൃത്യങ്ങള്‍ക്ക് ശിക്ഷനല്‍കുന്നത് 2012-ല്‍ നിലവില്‍ വന്ന 'പോക്‌സോ' നിയമപ്രകാരമാണ്.

ഇന്ത്യയില്‍ നടക്കുന്ന ലൈംഗികാതിക്രമങ്ങള്‍ ഇതോടൊപ്പം കൂട്ടിവായിക്കാം. 2015-ല്‍ മാത്രം ഇവിടെ 10854 സിഎസ്എ (child sex abuse) കേസുകളാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത്.ഇത് മുന്‍വര്‍ഷങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ കൂടുതലാണ്.

ആരോഗ്യ-കുടുംബക്ഷേമമന്ത്രാലയത്തിന്റെ കണക്കുപ്രകാരം 2016 ഏപ്രില്‍ മുതല്‍ 2017 ഏപ്രില്‍ വരെ രാജ്യ ത്ത് 726,993 ഗര്‍ഭഛിദ്രങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട്‌ചെയ്തു. ഇതില്‍ വലിയൊരു ശതമാനം ലൈംഗികപീഡനത്തിനിരയായ പെണ്‍കുട്ടികളായിരുന്നു.

2007-ല്‍ വനിതാ ശിശുക്ഷേമമന്ത്രാലയം നടത്തിയ സര്‍വേയില്‍ 53ശതമാനം കുട്ടികള്‍ ലൈംഗികപീഡനങ്ങള്‍ക്കിരയാകുന്നതായി കണ്ടെത്തി. 2016-ല്‍ പോക്‌സോ നിയമപ്രകാരം കേരള ത്തില്‍ മാത്രം റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത് 2122 കേസുകളാണ്.

ഉത്തരേന്ത്യയിലെ ചില സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍, പ്രാഥമികാവശ്യങ്ങള്‍ക്ക് പുറത്ത് പോയസമയത്താണ് കുട്ടികള്‍ക്കുനേരെ കൂടുതല്‍ അക്രമങ്ങളും ഉണ്ടായതെന്നാണ് കണ്ടെത്തിയത്.

പെണ്‍കുട്ടികള്‍ക്കെതിരെ എന്നതുപോലെ ആണ്‍കുട്ടികള്‍ക്കെതിരേയും ലൈംഗികാതിക്രമങ്ങള്‍നാള്‍ക്കുനാള്‍ വര്‍ധിച്ചുവരുന്നു. ഗുരുഗ്രാമിലെ ഒരു സ്‌കൂളില്‍ ലൈംഗികപീഡന ത്തിനിരയായി ആണ്‍കുട്ടി കൊല്ലപ്പെട്ടത് അടുത്തിടെയാണ്.

ഇന്ത്യയിലെ നിയമങ്ങള്‍

2012 വരെ ഇന്ത്യയില്‍ ബാലലൈംഗികചൂഷണം തടയുന്നതിനായി പ്രത്യേകം നിയമമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കുട്ടികള്‍ക്കെതിരെയുള്ള ലൈംഗിക കുറ്റകൃത്യങ്ങള്‍ക്ക് ഇന്ത്യന്‍ ശിക്ഷാനിയമത്തിലെ 354, 375, 377, 509.... തുടങ്ങിയ വകുപ്പുകള്‍ പ്രകാരമായിരുന്നു ശിക്ഷ നല്‍കിയിരുന്നത്. ഇവ പൂര്‍ണമായും കുട്ടികള്‍ക്കുനേരെയുള്ള അതിക്രമങ്ങളെ മാത്രമല്ല, മുതിര്‍ന്നവര്‍ക്ക്കൂടി ബാധകമാകുന്ന വിധത്തിലായിരുന്നു വിഭാവനം ചെയ്തിരുന്നത്. വ്യവസ്ഥകളില്‍ പലതും സ്ത്രീകളെമാത്രം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടുള്ളവയായിരുന്നു. എന്നാല്‍, 2012 ജൂണ്‍ 19-ന് പ്രാബല്യത്തില്‍വന്ന, ലൈംഗികാതിക്രമങ്ങളില്‍നിന്ന് കുട്ടികള്‍ക്കുള്ള സംരക്ഷണനിയമം (protection of child from sexual offence act) അഥവാ പോക്‌സോ, ആണ്‍-പെണ്‍ വ്യത്യാസമില്ലാതെ ലൈംഗികചൂഷണങ്ങള്‍ക്കിരയാകുന്ന കുട്ടികള്‍ക്ക് നിയമസംരക്ഷണം നല്‍കിവരുന്നു. പതിനെട്ട് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികള്‍ക്കാണ് ഈ നിയമപ്രകാരം സംരക്ഷണം ലഭിക്കുന്നത്. ലൈംഗികാതിക്രമങ്ങളില്‍നിന്ന് കുട്ടികളെ സംരക്ഷിക്കുക, കുറ്റവാളികള്‍ക്ക് കഠിനശിക്ഷ നല്‍കുക, കുട്ടികള്‍ക്കെതിരെയുള്ള അതിക്രമങ്ങള്‍ തടയാന്‍ പ്രത്യേകകോടതികള്‍ സ്ഥാപിക്കുക,നിയമനടപടികളില്‍ ശിശു സൗഹാര്‍ദ അന്തരീക്ഷം ഉറപ്പാക്കുക തുടങ്ങിയവ പോക്‌സോ ആക്ട് 2012ല്‍ വിഭാവനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഈ നിയമത്തില്‍ ആണ്‍-പെണ്‍ വ്യത്യാസമില്ലാതെ കുട്ടി (child) എന്നാണ് ഉപയോഗി ച്ചിരിക്കുന്നത്.

ചുരുക്കി പ്പറഞ്ഞാല്‍ അതുവരെയുണ്ടായിരുന്ന സാഹചര്യങ്ങളില്‍ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി കുട്ടികള്‍ക്കെതിരെ നടക്കുന്ന എല്ലാത്തരം ലൈംഗികകുറ്റകൃത്യങ്ങളും നിര്‍വചിക്കാനും അവയ്ക്ക് പരമാവധി ശിക്ഷ ഉറപ്പുവരു ത്താനും ഈ നിയമം സഹായകമായി.

പോസ്‌കോ: കുറ്റവും ശിക്ഷയും

കുട്ടികള്‍ക്കെതിരെ നടക്കുന്ന ഏഴ് ലൈംഗിക കുറ്റകൃത്യങ്ങളെയാണ് ഇതില്‍ പ്രധാനമായുംപ്രതിപാദിക്കുന്നത്.

(A)ലൈംഗികമായ​ കടന്നുകയറ്റത്തിലൂെടയുള്ള അ്രകമം

ഒരു വ്യക്തിയോട് ലൈംഗിക കടന്നുകയറ്റത്തിലൂടെ നടത്തുന്ന അക്രമത്തിന് പോക്‌സോ ആക്ട് സെക്ഷന്‍ 4 പ്രകാരം പിഴയും 7 വര്‍ഷം തടവുശിക്ഷയും

(B) ഗുരുതരമായി മുറിവേല്‍പ്പിക്കല്‍

ഒരു പോലീസ്/സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ നടത്തുന്ന ലൈംഗിക കടന്നുകയറ്റം, സംഘംചേര്‍ന്നുള്ള ആക്രമണം. മാരകായുധങ്ങള്‍, ചൂടുള്ള വസ്തുക്കള്‍ തീ തുടങ്ങിയവ കൊണ്ടുള്ള അക്രമം. അതിക്രമത്തിന്റെ ഫലമായി കുട്ടിക്ക് ഗുരുതര മുറിവുണ്ടാവുകയോ കുട്ടികള്‍ ഗര്‍ഭിണിയാവുകയോ ചെയ്യുക തുടങ്ങിയവ ഗൗരവകുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ വിഭാഗ ത്തില്‍ പെടുന്നു. പോക്‌സോ ആക്ട് സെക്ഷന്‍ 6 പ്രകാരം പിഴയും 10 വര്‍ഷം തടവുശിക്ഷയും.

(C) ചീത്ത സ്പര്‍ശം

ലൈംഗിക ഉദ്ദേശ്യേത്താടെ കുട്ടിയുടെ സ്വകാര്യഭാഗങ്ങളില്‍ സ്പര്‍ശിക്കുകയോ മുറിവേല്‍പ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുക പോക്‌സോ ആക്ട് സെക്ഷന്‍ 10 പ്രകാരം പിഴയും 3-5 വര്‍ഷം തടവും.

(D) ഗൗരവതരമായ െെലംഗികാ്രകമണം

പോക്‌സോ ആക്ട് സെക്ഷന്‍ 10 പ്രകാരം തന്നെ ഗൗരവകരമായ അക്രമം നടത്തുന്ന ഏതൊരാള്‍ക്കും പിഴയും 5-7 വര്‍ഷംവരെ കഠിനതടവും.

(E) അശ്ലീല പ്രദര്‍ശനം

ലൈംഗികോദ്ദേശ്യത്തോടെ ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിക്കല്‍, ശരീരഭാഗങ്ങളുടെ പ്രദര്‍ശനം, നേരിട്ടോ ഇലക്‌ട്രോണിക് മാധ്യമങ്ങള്‍ വഴിയോ കുട്ടിയെ പിന്‍തുടരല്‍. പോക്‌സോ ആക്ട് സെക്ഷന്‍ 12 പ്രകാരം പിഴയും മൂന്നുവര്‍ഷം തടവും.

(F) അശ്ലീലകാര്യങ്ങള്‍ക്കായിഉപേയാഗിക്കല്‍

കുട്ടികളെ ടി.വി. ചാനലുകള്‍, ഇലക്‌ട്രോണിക് മാധ്യമങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയ വയിലൂടെ അശ്ലീലമായരീതിയില്‍ പ്രദര്‍ശിപ്പിച്ചാല്‍ പിഴയും അഞ്ചുവര്‍ഷം വരെ തടവും ലഭിക്കാം.



കുറ്റകൃത്യം മറച്ചുവെച്ചാലും ശിക്ഷ

പോക്‌സോ നിയമപ്രകാരം റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്ന കേസുകളില്‍ ഭൂരിഭാഗവും കാണിക്കുന്നത് കുട്ടികള്‍ പീഡനം നേരിടുന്നത് ഏറ്റവും അടുത്തവരില്‍നിന്നോ രക്ഷകരില്‍ നിന്നോ ആണെന്നാണ്. ദൗര്‍ഭാഗ്യവശാല്‍ അച്ഛനും അധ്യാപകനും അമ്മാവനും വരെ ഇതില്‍ പ്രതികളാകുന്നു. പലപ്പോഴും ഇത്തരം കേസുകള്‍ വീട്ടിലോ മറ്റ് അംഗീകൃതസ്ഥാപനത്തിലോവെച്ചാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് നാഷണല്‍ ക്രൈം റെക്കോഡ് ബ്യൂറോ കണക്കുകള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

പലപ്പോഴും അമ്മയുടെയോ അടുത്ത ബന്ധുക്കളുടെയോ അശ്രദ്ധയാണ് ഇത്തരം കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന കാരണം എന്ന ധാരണയില്‍ കുറ്റകൃത്യങ്ങള്‍ മൂടിവയ്ക്കപ്പെടുന്ന പ്രവണത കണ്ടുവരുന്നു. പീഡനങ്ങള്‍ നടക്കുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസസ്ഥാപനങ്ങളിലോ മതസ്ഥാപനങ്ങളിലോ വെച്ചാകുമ്പോഴും ഈ മറച്ചുവയ്ക്കല്‍ തന്നെയാണ് നടക്കുന്നത്.

എന്നാല്‍ ലൈംഗികപീഡനം മറച്ചുവയ്ക്കുന്നത് കുറ്റകരമാകും വിധത്തിലാണ് പോക്‌സോ നിയമം വിഭാവനംചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതിനാല്‍ നിലവിലെ സാഹചര്യത്തില്‍നിന്നു വ്യത്യസ്തമായി, അടു ത്തിടെ ധാരാളം കേസുകള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട്‌ചെയ്യ െപ്പടുന്നു. ഗര്‍ഭഛിദ്രം നടത്താന്‍ ആശുപത്രിയിലെത്തുന്നവരില്‍ 18 വയസ്സിനു താഴെയുള്ള കുട്ടികളുണ്ടെങ്കില്‍ പോലീസിലറിയിക്കണമെന്ന നിയമവും പോക്‌സോ ആക്ട് പ്രകാരം കേസുകള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട്‌ചെയ്യാന്‍ ഒരു കാരണമാണ്.

പോക്‌സോ നിയമവും പ്രത്യേകതകളും

ബാലസൗഹാര്‍ദ നടപടികളാണ് പോക്‌സോനിയമത്തില്‍ വിശദീകരിക്കുന്നത്. ഈ നിയമപ്രകാരം കുട്ടികളെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട്‌ചെയ്യുന്നതില്‍നിന്ന് മാധ്യമങ്ങളെ വിലക്കുന്നു.

കേസില്‍ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് കുട്ടിയുടെ വീട്ടില്‍വെച്ചോ അഭികാമ്യമായ മറ്റു സ്ഥലങ്ങളില്‍വെച്ചോ ആയിരിക്കണം. കുട്ടി കേസിന്റെ ഒരു സാഹചര്യ ത്തിലും പ്രതിയുമായി സമ്പര്‍ക്കത്തിലേര്‍പ്പെടാനോ കുട്ടിയെ രാത്രികാലങ്ങളില്‍ പോലീസ്‌സ്റ്റേഷനില്‍ തടഞ്ഞുവയ്ക്കാനോ പാടില്ല.

ഈ നിയമത്തിന്‍കീഴില്‍ കുറ്റകൃത്യത്തിനു വിധേയനായ കുട്ടിയെ ക്രിമിനല്‍ നടപടിനിയമ ത്തിലെ 164മ വകുപ്പു പ്രകാരം വൈദ്യപരിശോധന നടത്തേണ്ടതാണ്. പെണ്‍കുട്ടിയാണെങ്കില്‍ ഇതൊരു വനിതാഡോക്ടറുടെ സാന്നിധ്യത്തിലായിരിക്കണം.

കുറ്റകൃത്യങ്ങള്‍ വിചാരണ ചെയ്യുന്നതിനായി സ്‌പെഷ്യല്‍ കോടതികള്‍ സ്ഥാപിക്കേണ്ടതാണ്. പ്രസ്തുത കോടതിക്ക് 2000-ലെ ശ േമര േ67യ പ്രകാരം കുട്ടികളെ ലൈംഗികമായി ചിത്രീകരിക്കുന്ന കുറ്റകൃത്യങ്ങളും ഓണ്‍ലൈനില്‍ കുട്ടികളെ ലൈംഗികമായി ദുരുപയോഗംചെയ്യുന്ന കുറ്റകൃത്യങ്ങളും വിചാരണചെയ്യാന്‍ അധികാരമുണ്ട്. സ്‌പെഷ്യല്‍ കോടതികള്‍ വിചാരണ നടത്തേണ്ടത് കുട്ടിയുടെ രക്ഷാകര്‍ത്താക്കളുടെയോ കുട്ടിക്ക് പൂര്‍ണവിശ്വാസമുള്ള ആളുകളുടെയോ സാന്നിധ്യ ത്തില്‍ രഹസ്യമായിട്ടാവണം. സ്‌പെഷ്യല്‍ കോടതി കുറ്റകൃത്യം നടപടിക്കെടുത്ത് 30 ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ കുട്ടിയുടെ തെളിവ് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണെന്നും കേസിന്റെ വിചാരണ ഒരുവര്‍ഷത്തിനുള്ളില്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കണമെന്നും നിയമത്തില്‍ വ്യവസ്ഥചെയ്യുന്നു. ഇതു വഴി കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ വിചാരണ പെട്ടെന്ന് പൂര്‍ത്തിയാക്കാനും ശിക്ഷ വിധിക്കാനും സാധിക്കും.

കാലാകാലങ്ങളായി ഒളിഞ്ഞും തെളിഞ്ഞും കുട്ടികള്‍ക്കെതിരെ നടക്കുന്ന ലൈംഗികാതിക്രമ ങ്ങള്‍ വലിയതോതില്‍ മറനീക്കി പുറത്തുവരാന്‍ പോക്‌സോ ആക്ട് 2012 കാരണമായി. എങ്കിലും ഇത് പൂര്‍ണമായും കുറ്റകൃത്യങ്ങളെ തടയാന്‍ പര്യാപ്തമല്ല എന്നത് വസ്തുതയാണ്.

''സമൂഹത്തില്‍ മര്‍മസ്ഥാനീയരായ പൗരന്മാരാണ് കുഞ്ഞുങ്ങള്‍. അവര്‍ക്ക് ഹിംസാരഹിതവും ഭയരഹിതവുമായൊരു ജീവിതം നല്‍കാന്‍ നാം കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. കുഞ്ഞുങ്ങളോടുള്ള പെരുമാറ്റത്തെക്കാള്‍ നന്നായി ഒരുസമൂഹത്തിന്റെ ആത്മാവിനെവെളിപ്പെടുത്തുന്ന മറ്റൊന്നുമില്ല. സുരക്ഷിതത്വവും ഭദ്രതയും സംഭവിക്കുന്നതല്ല, മറിച്ച് അവ കൂട്ടായ സമ്മതത്തിന്റെയും പൊതുനിക്ഷേപത്തിന്റെയും ഫലമാണ്.'' നെല്‍സണ്‍ മണ്‍ഡേലയുടെ വാക്കുകളാണിത്,പരിഷ്‌കൃതസമൂഹമെന്ന് മേനിനടിക്കുന്നവര്‍ ഓര്‍ക്കേണ്ടത്.

(ജി.കെ.അപ്‌ഡേറ്റ്‌സില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്‌)