ഹിന്ദി തമിഴ് മലയാളം സിനിമകളിലൂടെ സുപരിചിതയായ നടിയാണ് യാമി ഗൗതം. പുതിയ ചിത്രം ഉറിയുടെ ചിത്രീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സെര്‍ബിയയിലാണ് താരം. സഹോദരിയും നടിയുമായ സുരുലിയും താരത്തിനൊപ്പം സെര്‍ബിയയില്‍ എത്തിയിരുന്നു. എന്നാല്‍, ഹോട്ടലില്‍ ഭക്ഷണം കഴിക്കാന്‍ കയറിയ സുരിലിയെ ഹോട്ടലില്‍ നിന്നും ഇറക്കി വിട്ടുവെന്നാണ് വാര്‍ത്തകള്‍. ഇറക്കം കുറഞ്ഞ വസ്ത്രത്തിനടിയില്‍ പാന്റ്‌സ് ധരിക്കാതിരുന്നതിനാലാണ് സുരിലിയെ ഹോട്ടലില്‍ നിന്നും ഇറക്കി വിട്ടത്.

യാമിയും സുരുലിയും ഒരുമിച്ചാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കാന്‍ ഹോട്ടലില്‍ കയറിയത്. എന്നാല്‍ ഇറക്കം കുറഞ്ഞ വസ്ത്രം ഹോട്ടലില്‍ അനുവദിക്കില്ലായിരുന്നു. ഇതേത്തുടര്‍ന്നാണ് സുരിലിയെ ഹോട്ടലില്‍ നിന്നും ഇറക്കി വിട്ടത്. യാമി തന്നെ പിന്നീട് ഇക്കാര്യം ഹാസ്യരൂപേണ ആരാധകരെ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. സഹോദരി പാന്റ്‌സ് ധരിക്കാത്തതുമൂലം ഞങ്ങള്‍ക്ക് ബാറില്‍ കയറേണ്ടി വന്നെന്ന് തമാശരൂപേണ നടി പറയുന്നുണ്ട്.

രാജ്കുമാര്‍ സന്തോഷിയുടെ പുതിയ ചിത്രത്തിലൂടെ നായികയായി ബോളുവുഡില്‍ അരങ്ങേറ്റത്തിനൊരുങ്ങുകയാണ് സുരിലി. രണ്‍ദിപ് ഹൂഡയാണ ചിത്രത്തിലെ നായകന്‍.

