വ്യവസായി വിജയ് മല്യ മൂന്നാമതും വിവാഹിതനാകാന്‍ പോകുന്നുവെന്നാണ് പുറത്തു വരുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ. മല്യയുടെ കിങ്ഫിഷര്‍ എയര്‍ലൈന്‍സിലെ എയര്‍ ഹോസ്റ്റസായിരുന്ന പിങ്കി ലാല്‍വാനിയാണ് വധു. ഇരുവരും ഏറെ നാളായി ഒരുമിച്ചായിരുന്നുവെന്നും മല്യയുടെ കുടുംബവുമായി പിങ്കി അടുത്ത ബന്ധം പുലര്‍ത്തിയിരുന്നുവെന്നും വാര്‍ത്തകളുണ്ടായിരുന്നു. എയര്‍ഹോസ്റ്റസ് ആയിരുന്ന സമീറ ത്യാബ്ജീ ആണ് മല്യയുടെ ആദ്യ ഭാര്യ. പിന്നീട് രേഖയെ വിവാഹം കഴിച്ചു. നിയമപരമായി രേഖ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും മല്യയുടെ ഭാര്യ.

എന്നാല്‍ മല്യയുടെ വിവാഹത്തില്‍ ബോളിവുഡ് ഉറ്റ് നോക്കുന്ന മറ്റ് ചിലതുണ്ട്. വിവാഹാഘോഷങ്ങളില്‍ താരറാണിമാരായ ദീപിക പദുക്കോണിന്റെയും കത്രിന കൈഫിന്റെയും സാന്നിധ്യമാണത്. മുന്‍പ് മല്യയുടെ കിങ്ഫിഷര്‍ കലണ്ടറിലെ മോഡലുകളായിരുന്നു ദീപികയും കത്രിനയും നര്‍ഗീസ് ഫക്രിയുമെല്ലാം. ഇവരെല്ലാവരും ബോളിവുഡിലെത്തിയതും ഇതുവഴി തന്നെ.

മല്യയുടെ കിങ്ഫിഷര്‍ ആനുവല്‍ കലണ്ടറിലെ ബിക്കിനി മോഡല്‍ ആയിരുന്ന ദീപിക പദുകോണ്‍ ഷാരുഖ് ഖാന്‍ ചിത്രം 'ഓം ശാന്തി ഓമി'ലൂടെയാണ് ബോളിവുഡിലെത്തിയത്. ഇന്ന് ബോളിവുഡിലെ ഏറ്റവും അധികം പ്രതിഫലം പറ്റുന്ന താരമാണ് ദീപിക. അതുപോലെ തന്നെ മല്യയുടെ പുത്രനും മോഡലും നടനുമായ സിദ്ധാര്‍ഥുമായി ദീപിക മുന്‍പ് പ്രണയത്തിലായിരുന്നു . ഇപ്പോഴും ഐ.പി.എല്‍ മത്സരങ്ങള്‍ക്കിടെ കണ്ടുമുട്ടാറുള്ള ദീപികയുടെയും സിദ്ധാര്‍ഥിന്റെയും സൗഹൃദം പാപ്പരാസികള്‍ ആഘോഷമാക്കാറുള്ളതാണ്.

കിങ്ഫിഷര്‍ കലണ്ടര്‍ ഷൂട്ടുകളാണ് കത്രിന കൈഫിന് തന്റെ തുടക്ക കാലത്ത് സഹായത്തിനെത്തിയത്. കത്രിനയുടെ ആദ്യചിത്രം ബൂം ബോക്‌സ് ഓഫീസുകളില്‍ വന്‍ പരാജയമായിരുന്നെങ്കിലും കിങ്ഫിഷര്‍ കലണ്ടര്‍ ഗേള്‍ എന്ന ലേബല്‍ കത്രിനയെ തുണച്ചിരുന്നു. റോക്സ്റ്റാര്‍ എന്ന ചിത്രത്തോടെ ബോളിവുഡില്‍ സ്ഥാനം നേടിയെടുക്കുന്നതിനും മുന്‍പ് നര്‍ഗീസ് ഫക്രിയും കിങ്ഫിഷര്‍ കലണ്ടര്‍ മോഡല്‍ ആയിരുന്നു.

കരിയറിന്റെ തുടക്കകാലത്തു ഈ താരങ്ങള്‍ക്ക് ബോളിവുഡിലേക്കുള്ള ചവിട്ടുപടിയായതും ബോളിവുഡിലെ വിജയത്തില്‍ ഒരു പ്രധാന പങ്കുവഹിച്ചതും കിംഗ് ഫിഷര്‍ ആനുവല്‍ കലണ്ടറിന് വേണ്ടി ചെയ്ത മോഡലിങ്ങായിരുന്നു. അതിനാല്‍ തന്നെ വിവാദങ്ങള്‍ വിടാതെ പിന്തുടരുന്നുണ്ടെങ്കിലും മല്യയുടെ ആഡംബര വിവാഹത്തിന് ഈ താരസുന്ദരിമാരുടെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകുമോ എന്നാണ് ആരാധകര്‍ ഉറ്റു നോക്കുന്നത.

Content Highlights: vijay mallya wedding, will ex-kingfisher models deepika padukone katrina kaif attend mallya's wedding, vijay mallya to marry for third time, deepika padukone katrina kaif ex kingfisher calender girls