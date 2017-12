വ്യത്യസ്തമായ നിരവധി വേഷങ്ങള്‍ കരിയറില്‍ അഭിനയിച്ചു ഫലിപ്പിച്ച നടിയാണ് വിദ്യാ ബാലന്‍. സിദ്ധാര്‍ഥ് റോയ് കപൂറുമായുള്ള വിവാഹശേഷവും സിനിമയില്‍ സജീവമായി തുടരുന്ന വിദ്യയ്ക്ക് രണ്ടു ബോക്‌സ് ഓഫീസ് വിജയങ്ങളാണ് ഈ വര്‍ഷം ലഭിച്ചത്. തുമാരി സുലുവും ബീഗം ജാനും. വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് അഞ്ച് വര്‍ഷമായെങ്കിലും സിനിമയിലൂടെ തിരക്കുകള്‍ കാരണം കുഞ്ഞുങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാന്‍ പോലും തനിക്ക് സമയമില്ലെന്നാണ് വിദ്യയുടെ നിലപാട്.

ജനുവരി ഒന്നിന് വിദ്യയ്ക്ക് മുപ്പത്തൊന്‍പത് വയസ്സ് തികയുന്ന വേളയില്‍ പിറന്നാള്‍ പരിപാടികളെക്കുറിച്ചും അമ്മയാകുന്നതിനെ കുറിച്ചുമുള്ള മാധ്യമങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങള്‍ക്കാണ് വിദ്യ ഈ ഉത്തരം നൽകിയത്.

നാല്‍പതുകളിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുന്‍പുള്ള ഈ മുപ്പത്തൊമ്പതാം പിറന്നാളിന് വ്യത്യസ്തതയുള്ള എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്നാണ് ഞാന്‍ എന്റെ സുഹൃത്തക്കളോടൊക്കെ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍ അതൊക്കെ പ്ലാന്‍ ചെയ്ത വരുമ്പോള്‍ എനിക്ക് ബോറടിക്കും. അതുകൊണ്ട് അവര്‍ തന്നെ അത് എങ്ങനെ വേണമെന്ന് തീരുമാനിക്കട്ടെ. നോക്കാം മികച്ചൊരു കിറുക്കന്‍ ഐഡിയയുമായി സിദ്ധാര്‍ത്ഥാണോ അതോ സുഹൃത്തുക്കളാണോ ആദ്യം വരുന്നതെന്ന്.

ഒരു കുഞ്ഞിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാന്‍ എനിക്കിപ്പോള്‍ സമയമില്ല . ഞാന്‍ ചെയ്യുന്ന ഓരോ സിനിമയും എനിക്കെന്റെ കുഞ്ഞു തന്നെയാണ്. അങ്ങനെ നോക്കിയാല്‍ എനിക്കിപ്പോള്‍ ഇരുപത് കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ ഉണ്ട്. ഇപ്പോള്‍ തത്കാലം ഇനിയും നല്ല സിനിമകള്‍ ചെയ്യണം എന്നതില്‍ മാത്രമാണ് ഞാന്‍ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുന്നത്-വിദ്യ പറഞ്ഞു.

Content Highlights : vidya balan turning thirty nine family planning no time for baby new year and birthday plans