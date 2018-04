ബോളിവുഡിന്റെ ചബ്ബി ഗേള്‍ ആണ് ആലിയ ഭട്ട്. സ്ടുഡന്റ് ഓഫ് ദി ഇയര്‍ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ ആരാധകരുടെ മനസ്സില്‍ കയറിക്കൂടിയ താരം പക്ഷെ തന്റെ മണ്ടത്തരങ്ങള്‍ കൊണ്ടാണ് ആരാധകരെ ഞെട്ടിച്ചത്.

കോഫി വിത്ത് കരണ്‍ എന്ന ടോക്ക് ഷോയില്‍ ഇന്ത്യന്‍ പ്രസിഡന്റ് ആരെന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് പൃഥ്വിരാജ് ചൗഹാന്‍ എന്ന് ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ ആലിയ മറുപടി പറഞ്ഞത് ഞെട്ടലോടെയാണ് ആരാധകര്‍ കേട്ടത്. ഇതോടെ ആലിയ ജോക്‌സ് എന്ന പേരില്‍ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളില്‍ ട്രോളുകളുടെ പൂരമായിരുന്നു. എന്നാല്‍ ആലിയ-ജീനിയസ് ഓഫ് ദി ഇയര്‍ എന്ന വീഡിയോ ഇറക്കിയാണ് ഇതിന് മറുപടി പറഞ്ഞത്

ഇപ്പോള്‍ ആലിയയ്ക്ക് 'കടുത്ത വെല്ലുവിളി'യുമായി വന്നിരിക്കുകയാണ് ബോളിവുഡ് താരം ടൈഗര്‍ ഷ്റോഫ്. പുതിയ ചിത്രമായ ഭാഗി 2വിന്റെ പ്രൊമോഷന്‍ പരിപാടിയ്ക്കിടെ നടന്ന അഭിമുഖത്തിനിടെയാണ് ആലിയയെയും കടത്തി വെട്ടുന്ന മണ്ടത്തരവുമായി ടൈഗര്‍ വന്നത്. ഇന്ത്യന്‍ പ്രസിഡന്റ് ആരെന്ന ചോദ്യത്തിന് മുന്നില്‍ ഒരു നിമിഷം പകച്ച് നിന്ന ടൈഗര്‍ നല്‍കിയ മറുപടി പക്ഷെ ഏവരെയും ഞെട്ടിച്ചു.

ഈ ചോദ്യം അല്പം കടുത്തു പോയി എന്ന് പറഞ്ഞ ടൈഗര്‍ ഒരു നിമിഷത്തെ ആലോചനയ്ക്ക് ശേഷം പറഞ്ഞ മറുപടി മുഖര്‍ജീ എന്നായിരുന്നു ഒന്നുകൂടി പൊലിപ്പിച്ചു മിസ്റ്റര്‍ മുഖര്‍ജി എന്നും ആക്കി. എന്നാല്‍ ഇതേ ചോദ്യം ഭാഗിയിലെ സഹതാരവും ടൈഗറിന്റെ കാമുകിയെന്ന് പറയപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ദിഷയോടും ചോദിച്ചു എന്നാല്‍ ദിഷ രാം നാഥ് കോവിന്ദ് എന്ന ശരിയുത്തരം നല്‍കുകയും ചെയ്തു.

എന്തായാലും ടൈഗറിന്റെ മണ്ടത്തരവും ഇപ്പോള്‍ ട്രോളന്‍മാര്‍ ആഘോഷമാക്കുകയാണ്. മസില്‍ മാത്ര പോര അല്‍പം പൊതുവിഞ്ജാനം കൂടി ആവാമെന്നാണ് ആരാധകരുടെ പക്ഷം.

Tiger shroff fails to name president of india like alia bhatt tiger shroff bhaagi 2 disha patani