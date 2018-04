സുഡാനി ഫ്രം നൈജീരിയയിലൂടെ മലയാളികളുടെ മനംകവര്‍ന്ന നടനാണ് സാമുവല്‍ അബിയോള റോബിന്‍സണ്‍ അഥവാ മലയാളികളുടെ സ്വന്തം സുഡുമോന്‍. ഇന്ത്യയെയും കേരളത്തെയും മിസ് ചെയ്യുന്നുവെന്നും പൊറോട്ടയും ബീഫും തിന്നാന്‍ കൊതിയാവുന്നുവെന്നും ആഗ്രഹം പറഞ്ഞ സുഡുമോന്റെ പ്രാര്‍ഥന ദൈവം പാതി കേട്ടു. കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിൽ സുഡുമോന് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പൊറോട്ട കിട്ടി. പക്ഷേ, അതിലും പ്രിയപ്പെട്ട ബീഫ് കിട്ടിയില്ല. പകരം കിട്ടിയതാവട്ടെ മട്ടണും.



സാമുവല്‍ തന്നെയാണ് നൈജീരിയയിലെ ഇന്ത്യന്‍ ഹോട്ടലില്‍ പൊറോട്ട കണ്ടെത്തിയതിന്റെ സന്തോഷം ആരാധകരുമായി പങ്കുവച്ചത്. എന്നാല്‍ പൊറോട്ടയുടെ കട്ട കോമ്പിനേഷനായ ബീഫ് കറി ലഭിക്കാത്തതിന്റെ നിരാശയും താരം മറച്ചുവച്ചില്ല.





എന്റെ നാട്ടില്‍, നൈജീരിയയില്‍ പൊറോട്ട കണ്ടെത്തി. പക്ഷെ ബീഫ് കറിയില്ല, മട്ടന്‍ മാത്രം...കേരളത്തെ വല്ലാതെ മിസ് ചെയ്യുന്നു. എന്ന കുറിപ്പോടെയാണ് സാമുവല്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

