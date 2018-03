ചോക്ലേറ്റ് നായക പരിവേഷത്തില്‍ നിന്ന് മികച്ചൊരു നടനിലേക്കുള്ള രണ്‍വീര്‍ സിങിന്റെ മാറ്റമാണ് സഞ്ജയ് ലീല ബന്‍സാലി ചിത്രം പത്മാവദില്‍ നമ്മള്‍ കണ്ടത്. ഇതോടെ താരത്തിന്റെ വിപണിമൂല്യം കുത്തനെ ഉയരുകയും ചെയ്തു. ഇപ്പോള്‍ ഏപ്രിലില്‍ നടക്കുന്ന ഐ.പി.എല്ലിന്റെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങില്‍ പെര്‍ഫോം ചെയ്യാന്‍ രണ്‍വീറിനെ സംഘാടകര്‍ മോഹവില കൊടുത്താണ് സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

ഹിന്ദുസ്ഥാന്‍ ടൈംസിന്റെ റിപ്പോര്‍ട്ട് അനുസരിച്ച് എെ.പി.എല്ലിൽ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നീണ്ട പെര്‍ഫോമന്‍സിന് രണ്‍വീറിന് അഞ്ചു കോടി രൂപയാണ് നല്‍കുന്നത്.

"പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ദൈര്‍ഘ്യമുള്ള ഡാന്‍സ് പെര്‍ഫോമന്‍സ് ആയിരിക്കും രണ്‍വീര്‍ ഉദ്ഘാടനച്ചടങ്ങില്‍ അവതരിപ്പിക്കുക. എന്ത് തന്നയായാലും രണ്‍വീര്‍ തന്നെ ചടങ്ങില്‍ വേണമെന്നുള്ളത് സംഘാടകര്‍ക്ക് നിര്‍ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും വലിയ തുക അദ്ദേഹത്തിന് വാഗ്ദാനം ചെയ്തത്



അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരാധകവൃന്ദം ദിനംപ്രതി കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. രാജ്യവും കടന്ന് വിവിധ പ്രായക്കാര്‍ക്കിടയിലും അദ്ദഹത്തിന് ആരാധകരുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വര്‍ഷത്തെ ഉദ്ഘാടനച്ചടങ്ങിന് രണ്‍വീറാണ് ഏറ്റവു മികച്ചതെന്ന് സംഘാടകര്‍ തീരുമാനിച്ചത്. രണ്‍വീര്‍ സമ്മതമറിയിച്ചതിന്റെ ആഹ്ളാദത്തിലാണ് സംഘാടകര്‍.

അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുന്‍കാല പ്രകടനങ്ങള്‍ കണക്കിലെടുക്കുകയാണെങ്കില്‍ ആരാധകരെ ഞെട്ടിക്കുന്ന പ്രകടനം തന്നെ കാഴ്ച വയ്ക്കാനാകും അദ്ദേഹം ശ്രമിക്കുക. അതിനുവേണ്ടി തിരക്കേറിയ ഷെഡ്യൂളില്‍ നിന്ന് പ്രാക്ടീസിനും മറ്റും സമയം നീക്കിവയ്ക്കും. ഗള്ളി ബോയ്, സിംബ എന്നീ ചിത്രങ്ങളുടെ ചിത്രീകരണത്തിന്റെ തിരക്കിലാണ് രണ്‍വീര്‍ ഇപ്പോള്‍. എങ്കിലും റിഹേഴ്‌സലിനും മറ്റും സമയം കണ്ടെത്തി മുന്നോട്ടുപോകാന്‍ അദ്ദേഹം ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്." സംഘാടകരോട് അടുത്ത വൃത്തങ്ങള്‍ വ്യക്തമാക്കി

